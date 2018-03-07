離岸風電發展 綠色金融成助力

其中，離岸風電吸引不少外資及在地廠商眼光，政府開放3.5GW的潛力開發場址，卻吸引將近11GW的申請量，讓政府再釋出2GW風場，預計4月底完成3.5GW遴選，6月底完成2GW的競標。

（中央社記者黃雅娟台北7日電）離岸風電3.5GW遴選，將於3月底截止收件，4月將公布遴選結果。除了產業鏈在地化外，如果開發資金20%來自國內金融機構，可獲得總分10分，也讓各家開發商對於如何融資費盡心思。

日前引起多方討論的產業關聯性要求，部分外商透露，「不管去哪個國家都一樣」，歐洲、美國都希望能夠帶動在地產業供應鏈。

此外，遴選辦法內規定的財務能力要求占40%，而資金來源20%為國內金融機構，總分可獲得10分，不少外商也積極跟在地銀行接洽，透過專案融資、或是國外政府基金擔保等方式，籌措資金的同時也爭取遴選資格，綠色債券更成為部分外商著眼經營離岸風電的金融工具之一。

為了帶動再生能源發展，政府106年通過電業法三讀修正通過，最重要精神就是能源轉型及綠能先行。國內也開放由企業及銀行發行綠色債券，作為綠色投資計畫，如氣候、環保、節能及減碳等的放款融資工具。

根據櫃買中心公開資訊，自106年5月就發行第一檔綠色債券後，經濟部所屬國營事業中，台電及中油也發行綠色債券，金額分別為83億及28億；截至目前為止，已發行12檔綠色債券，累積金額為256億元。

全世界綠色債券興起，從2007年起主要由世界銀行（WB）、國際金融公司（IFC）和歐洲投資銀行（EIB）所發行，近幾年呈大幅成長，發行人擴及至政府機構、私人銀行及一般企業，中國及歐美為綠色債券市場的主要發行者，期待減緩地球暖化效應，降低對環境之衝擊。（編輯：黃國倫）1070307