三總：慢性腎臟病照護　我國品質一流

（軍聞社記者莊家宏臺北7日電）臺灣在2017年5月份Lancet《刺胳針》醫學期刊公布的「全球健康照顧可近性與品質評比結果」中，總排全球第45名，而在慢性腎臟病照護只獲得50分，落後日、韓，甚至醫療資源貧乏的國家都有65分。為此，三軍總醫院腎臟內科主任吳家兆特別撰文投稿刺胳針期刊，呈現我國「以最有限的經費、創造世界一流的透析品質」事實，並在上月3日獲得刊登，讓社會大眾了解並肯定國內醫界對慢性腎臟病照護品質的信心。

吳家兆表示，分析臺灣比較長期（五年）洗腎病人的存活率，均優於美國及歐盟各國，接受評比的國家相較臺灣，有較高慢性腎臟得分，並不代表有較佳的醫療可近性及醫療品質，只能反映出整體慢性腎臟病的負擔較少（確診病人較少），一但確診病人數增加，慢性腎臟病造成死亡也必定明顯增加，他們的得分也必然會隨之下降。