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三總：慢性腎臟病照護　我國品質一流

軍聞社2018/03/07 18:09
▲ 三軍總醫院腎臟內科主任吳家兆7日說明我國用最有限的經費，創造世界一流透析品質。（軍聞社記者莊家宏攝）
▲ 三軍總醫院腎臟內科主任吳家兆7日說明我國用最有限的經費，創造世界一流透析品質。（軍聞社記者莊家宏攝）

（軍聞社記者莊家宏臺北7日電）臺灣在2017年5月份Lancet《刺胳針》醫學期刊公布的「全球健康照顧可近性與品質評比結果」中，總排全球第45名，而在慢性腎臟病照護只獲得50分，落後日、韓，甚至醫療資源貧乏的國家都有65分。為此，三軍總醫院腎臟內科主任吳家兆特別撰文投稿刺胳針期刊，呈現我國「以最有限的經費、創造世界一流的透析品質」事實，並在上月3日獲得刊登，讓社會大眾了解並肯定國內醫界對慢性腎臟病照護品質的信心。

　吳家兆表示，分析臺灣比較長期（五年）洗腎病人的存活率，均優於美國及歐盟各國，接受評比的國家相較臺灣，有較高慢性腎臟得分，並不代表有較佳的醫療可近性及醫療品質，只能反映出整體慢性腎臟病的負擔較少（確診病人較少），一但確診病人數增加，慢性腎臟病造成死亡也必定明顯增加，他們的得分也必然會隨之下降。

　吳家兆指出，過去10年來，臺灣末期腎臟病持續有著全球最高的發生率及盛行率，與全球多數國家相類似，人口老化及糖尿病是造成透析病人增加最主要的因素，自2001-2002年開始，臺灣一直是全球末期腎臟病發生率最高的國家，但經過衛生單位提出許多控制慢性腎臟病的策略與規劃，在2014年之後，我國已跳脫全球末期腎臟病增加率前十名國家。

　另一方面，亞洲人在慢性腎臟病的進展速度較快，但死亡率卻較低，因此有較多慢性腎臟病病人會進入洗腎，導致洗腎病人數增加，造成國家整體負擔加劇，在腎臟移植也明顯低於歐洲國家。在Lancet醫學期刊發表文章中，因公式設計去除腎臟移植病人，所以在計算時，公式分子部分去掉一半以上，因而得分較高。臺灣有最佳透析品質以及較高存活率，加上換腎數目太少，導致慢性腎臟病病人數較多，因此得分明顯下降。

　吳家兆強調，事實上我國政府花在醫療照護費用只有國民生產毛額的6.9%，相較於英國有9.1%，日本10.2%，美國則是16.6%都來得低，但仍持續致力於改善慢性腎臟病醫療可近性及提升醫療照護品質，為進一步降低慢性腎臟病負擔，改善醫療照護品質，因此著手包括加強公共衛生教育、強化全民腎臟疾病的認知、鼓勵健康生活習慣、提倡腎臟移植，以期達到慢性腎臟病最好的健康照護之可近性及醫療品質

新聞來源:國防部軍事新聞通訊社
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