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影／二八水商圈食旅野餐音樂會　17日登場體驗農村風情

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/07 21:12
「春日‧野餐音樂節」，17日在二水鄉大丘園休閒農場登場，歡迎大家到二水，一起聽音樂、一起野餐、一起看見浪漫二水鄉

將專屬於二水的特色產業、農村風情、生活方式與二水熱情好客的草根精神傳遞給全國民眾，17日將在二水大丘園休閒農場舉辦「春日‧野餐音樂節」-二八水商圈食旅野餐音樂會，音樂、美食，在淡淡三月天，帶給國人悠閒的二水農村風情。


▲「春日‧野餐音樂節」，17日在二水鄉大丘園休閒農場登場，歡迎大家到二水，一起聽音樂、一起野餐、一起看見浪漫二水鄉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

二八水觀光商圈發展協會理事長劉炳賀指出，「春日‧野餐音樂節」─二八水商圈食旅野餐音樂會，推出利用穀物、蔬菜、水果等多元二水在地季節食材，做成特色餐點，透過季節新鮮食材變化出爽口不油膩的野餐輕食外，並號召當地自產自銷小農與特色業者擺攤，搭配在地樂團「農村武裝青年」打造兼具流行元素與傳統文化的音樂饗宴，凸顯二水鄉農村的特色。


▲「春日‧野餐音樂節」，17日在二水鄉大丘園休閒農場登場，歡迎大家到二水，一起聽音樂、一起野餐、一起看見浪漫二水鄉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

彰化縣二八水觀光商圈發展協會，為了將專屬於二水的特色產業、農村風情、生活方式與二水熱情好客的草根精神傳遞給全國民眾，今年度積極向彰化縣政府申請「106 年度振興彰化縣商圈產業發展計畫案」輔導經費，藉由縣府輔導經費打造一場以「在地人為主角、土地為故事」食旅野餐音樂會，帶領民眾感受二水的農村風情。


▲「春日‧野餐音樂節」，17日在二水鄉大丘園休閒農場登場，歡迎大家到二水，一起聽音樂、一起野餐、一起看見浪漫二水鄉。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

「春日‧野餐音樂節」─二八水商圈食旅野餐音樂會，即日起至3月16日止開放預購報名，每人繳費450元，就能獲得音樂會門票1張、二水季節限定古早味野餐組1份，報名詳情可上二八水網站查詢。

關鍵字野餐音樂節二水鄉二八水商圈
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