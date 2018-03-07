民進黨高雄初選落幕　願景在哪裡？

民進黨高雄市議員陳信瑜看不下去，在臉書po也指出，初選尚且強取豪奪機關算盡、無情無義，當取得權力後，怎會有情有義的善待人民。選前燒錢，選後搬錢，只要一次看破手腳，就會遭到人民會唾棄。民進黨這埸高雄市長提名初選，整整黨內互打一年多，回顧時任高雄市副市長陳金德有意角逐，拉䦕序幕。

民進黨高雄市長黨內初選，預期中由立委陳其邁出線，激情過後，回顧這埸初選的過程與文化，好像只有看見「燒錢、置入、造假」，刀刀見骨的血腥初選；行政資源是否介入黨內初選，不遵守制度、規定，若把人民當呆子騙嗎？又能騙多久？

陳金德從高雄市環保局長升任為副市長即展開布署角逐市長，利用宣導防治登革熟疫情，分別走訪三十八個行政區召集鄰長以上幹開會，藉宣導防治登革熱疫情，每人贈送兩包肥皂粉，試圖透過地方椿腳集人氣，角逐市長意圖明顯。

陳金德意念會影響市長陳菊接捧布局，但陳菊心屬立委劉世芳，若陳金德執意參選，將會阻礙劉世芳邁前進市府。為安撫陳金德，陳菊透過民進黨新潮派系向總統蔡英文強力推薦陳金德入主中油董座。把國營事業的董座位子做為政黨人士的疏通渠道，這是政治精算。

陳菊意屬的接棒人立委劉世芳，𡚒戰初選一年多，花大錢登廣告、做候選人看板也花掉幾億元。陳菊的行政資源可以説是傾巢而出，為她輔選，但劉世芳的民調一直起不來。

加上慶富弊案的流言如海浪般拍打襲擊劉世芳，最後陳菊《心內話》一書，引燃黨內新仇舊恨，也指向陳菊出書是為輔選劉世芳，最後劉世芳不得不以「成功不必在我」的高度，被迫宣布退出黨內初選。

劉世芳退出戰局後，黨內互打的煙硝味不減，立委趙天麟緊咬陳其邁，質疑對手要當市長沒有準備好，也喊出要整合管碧鈴、林岱樺對抗陳其邁，氣得林岱樺跳腳，反嗆「我民調比他高，憑什麼整合？」

趙天麟在整個初選過程中，展現十足戰力，火力全䦕，甚至有動員電視民調之嫌，但仍然無法有效拉升力道，衝高聲勢，或許趙天麟心知肚明，不可能贏過陳其邁，換言之，趙天麟還年輕，「項莊舞劍 意在沛公」，八年後的市長之路，也可當作目標。

執意參選市長的林岱樺，在黨內確是孤鳥，沒有派系奧援，雖然民調始終第二名，無法超越陳其邁。管碧玲競選感言提上十萭字，策略也很完整，但民調也是後段班，林岱樺、管碧玲二人飲恨也無可奈何？

陳其邁初選民調第一沒有改變，他與陳菊有錯終複雜的恩怨情仇，雖然陳菊力挺劉世芳，即使心裡有太多太多不爽，陳其邁始終以「遵菊」為最高競選原則，因為，他深信將來市長大選，還需要陳菊極力輔選。

不過，高雄政擅也有傳言，陳菊內心話不是這種想法。

民進黨高雄市長激情初選結束，在過程中，人民看不見願景工程，候選人都高喊要發展經濟城市，卻沒有如何發展經濟的政策，彷彿是一種騙選票伎倆。

在高雄市只要可以掛選舉看板的地方，一定有民進黨市長候選人的招牌，一埸接一埸的造勢晚會，一輛接一輛的遊覽車載來的人民，車資、便當，所費不貲，真是埸燒錢大賽。

高雄市政府也不斷地辦活動，向國營企業要錢，受邀參加的來賓也是這些候選人，選舉的活動的置入，如濫製的八點檔連續劇燒錢，看似精彩，卻沒營養。花媽所撐起的一片天是人民所給的機會，但高雄的未來，不應讓人民押注在權鬥裡。