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國體法／通訊選舉作業疑雲　體育署發出聲明

體育中心／綜合報導2018/03/07 20:08
▲體育署長林德福表示，國體法修正是為了要讓體育協會獲得全國人民的信賴與支持，他會繼續溝通。（圖NOWnews資料照／林柏年攝 ）
▲體育署長林德福表示，國體法修正是為了要讓體育協會獲得全國人民的信賴與支持，他會繼續溝通。（圖NOWnews資料照／林柏年攝 ）

有關特定體育團體通訊選舉作業，近日遭民眾反映有違「個人資料保護法」及「無記名投票原則」等疑義，體育署今(7)日發出說明。

體育署輔導各特定體育團體採用通訊選舉，是依照「人民團體選舉罷免辦法」第 37 條「通訊選舉應用雙重封套，寄由選舉人拆去外套，並將經圈寫後之選舉票納入內套後，密封掛號寄還。選舉票經寄回後，應即投入票匭，於開票時當場拆封。」之規定辦理。

關於民眾反映在郵件(內封套)上載記個人姓名、電話及住址，似有違個人資料保護法之虞，然所有選務文件之收寄、封發、運送及投遞，均應按郵政法、郵件處理規則及中華郵政郵務營業規章辦理。經查，中華郵政郵務處理規則第50條及第56條規定，郵件未能送達收件人，應退回寄件人，故中華郵政之信封樣式，均需載記寄件人之姓名、電話及地址等相關資料。據此，選舉人應在寄送選票之郵件(內封套)上載記個人之姓名等資料。

另有關「無記名投票」投票之疑義，體育署於「特定體育團體選務注意事項及檢核表」內已規範，其開票作業流程，自提領選票開始，體育署選務監督小組委員、律師等均會全程陪同且全程錄影，進行開票作業時，則先清點郵件(內封套)再開封及確認選票上無任何記號(包括選舉人姓名等)，全數開封後並確認郵件(內封套)與選票數量無誤，才會開始進行計票作業，無上開民眾所疑之情形。

體育署強調，有關特定體育團體辦理選舉作業，應依照相關法規及選務注意事項逐一辦理，秉持公平公正公開之精神，切實辦理國民體育法修正公布後首次改選之選務事宜。

關鍵字國體法體育改革改選
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