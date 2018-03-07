NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈北台灣最大考古休閒園區動土ATR新機　遠航今年將再引進2架跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

地方萬花筒》影／全國客家日　一起「唱歌尞天穿」

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/07 21:16
▲彰化縣政府將舉辦「唱歌尞天穿」全國客家日活動，成功國小西畔分校學童表演傳統客家獅為活動宣傳。

為慶祝107年全國客家日，彰化縣政府於10日於溪州公園舉辦「唱歌尞天穿」全國客家日活動，7日在極具客家特色的成功國小西畔分校辦理宣傳會，縣長魏明谷特別學了一句客家話「新年快樂」跟大家拜晚年，也指出彰南地區存在許多客家庄，邀請大家在客家日當天團聚，一起唱歌「尞天穿」。


▲小朋友體驗客家擂茶。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

魏明谷邀請各族群鄉親共襄盛舉，會中也頒發客語績優學生獎勵金，以及年糕製作、擂茶體驗等活動，鼓勵大家進一步認識並保存客家文化。

魏明谷表示，3月10日全國客家日也是客家重大的節慶，彰化縣客語保存最完整的學校就是成功國小西畔分校，彰化縣的客家人廣義來說有40萬人，並且有許多流傳下來的客家文物和宗教文化。


▲縣長魏明谷頒發客語演講績優學生獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

魏明谷指出，天穿日〈農曆正月20日〉是客家族群獨有的特殊節慶，相傳上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，慈悲的女媧煉石補天，客家族群為感謝女媧解救蒼生，在這一天會放下工作、唱山歌娛樂，並用粄食祭祀女神。


▲彰化縣政府將舉辦「唱歌尞天穿」全國客家日活動，成功國小西畔分校學童表演傳統客家獅為活動宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

魏明谷說，小時候在彰化聽到有人用沒聽過的語言講話，後來知道那是客語，也才發現彰南地區是福佬客大本營，雖然很多後代不講客語了，可是客家人勤儉、堅韌精神還是代代流傳，令人印象深刻，這次活動集結縣內客家庄辦理客家藍染、擂茶體驗、在地食材與溪厝客庄輕旅行等，歡迎所有縣民共襄盛舉，踴躍參加。


▲縣長魏明谷頒發客語演講績優學生獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

成功國小校長陳靜婷說，溪州鄉人口約為3萬人，客庄人口空間分布主要於九甲、岸角、下岸角、廣東巷等四個小聚落，以福佬客為大宗，早期的產業發展為糖、水稻生產，帶動台灣農村經濟的產業，如今已經隨著時代的變遷沒落或轉趨弱勢，但發展的軌跡卻明顯留存在溪州的土地上，現存糖鐵五分車軌及車站、傳統建築，可代表這些產業的歷史與日治時代移入溪州鄉客家族群的遷徙墾拓史，更是代表著客家人適地而生的堅韌性格。

關鍵字唱歌尞天穿全國客家日擂茶
春日‧野餐音樂節　體驗農村風情嘉縣軍訓會報　校安與毒品防制有成

相關新聞

好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan