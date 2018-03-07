地方萬花筒》影／全國客家日　一起「唱歌尞天穿」

為慶祝107年全國客家日，彰化縣政府於10日於溪州公園舉辦「唱歌尞天穿」全國客家日活動，7日在極具客家特色的成功國小西畔分校辦理宣傳會，縣長魏明谷特別學了一句客家話「新年快樂」跟大家拜晚年，也指出彰南地區存在許多客家庄，邀請大家在客家日當天團聚，一起唱歌「尞天穿」。

魏明谷邀請各族群鄉親共襄盛舉，會中也頒發客語績優學生獎勵金，以及年糕製作、擂茶體驗等活動，鼓勵大家進一步認識並保存客家文化。

魏明谷表示，3月10日全國客家日也是客家重大的節慶，彰化縣客語保存最完整的學校就是成功國小西畔分校，彰化縣的客家人廣義來說有40萬人，並且有許多流傳下來的客家文物和宗教文化。



▲縣長魏明谷頒發客語演講績優學生獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

魏明谷指出，天穿日〈農曆正月20日〉是客家族群獨有的特殊節慶，相傳上古時期，水神與火神相爭，將天空撞出破洞，慈悲的女媧煉石補天，客家族群為感謝女媧解救蒼生，在這一天會放下工作、唱山歌娛樂，並用粄食祭祀女神。



▲彰化縣政府將舉辦「唱歌尞天穿」全國客家日活動，成功國小西畔分校學童表演傳統客家獅為活動宣傳。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

魏明谷說，小時候在彰化聽到有人用沒聽過的語言講話，後來知道那是客語，也才發現彰南地區是福佬客大本營，雖然很多後代不講客語了，可是客家人勤儉、堅韌精神還是代代流傳，令人印象深刻，這次活動集結縣內客家庄辦理客家藍染、擂茶體驗、在地食材與溪厝客庄輕旅行等，歡迎所有縣民共襄盛舉，踴躍參加。



▲縣長魏明谷頒發客語演講績優學生獎學金。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

成功國小校長陳靜婷說，溪州鄉人口約為3萬人，客庄人口空間分布主要於九甲、岸角、下岸角、廣東巷等四個小聚落，以福佬客為大宗，早期的產業發展為糖、水稻生產，帶動台灣農村經濟的產業，如今已經隨著時代的變遷沒落或轉趨弱勢，但發展的軌跡卻明顯留存在溪州的土地上，現存糖鐵五分車軌及車站、傳統建築，可代表這些產業的歷史與日治時代移入溪州鄉客家族群的遷徙墾拓史，更是代表著客家人適地而生的堅韌性格。