NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈行草書法　賴逸白仍存赤子之心北台灣最大考古休閒園區動土跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

台電大林機組2度跳機 供電再亮橘燈

中央社2018/03/07 20:08
中央社 財經 / NOWnews
中央社 財經 / NOWnews

（中央社記者黃雅娟台北7日電）台電大林新1號機5日故障解聯後，6日恢復供電，但今天上午因為不明原因再度跳機，加上台中5號機故障，影響供電能力135萬瓩，尖峰用電量為2846.88萬瓩，備轉容量率僅4.49%，再度亮起供電警戒橘燈。

今晚入夜後有道鋒面接近，8日到10日清晨受強烈大陸冷氣團影響，大台北低溫探10到12度，沿海空曠地區低溫探9度。雖然氣溫下降，不過台電今天尖峰用電量來到2846.88萬瓩，備轉容量率4.49%，再度亮起供電警戒的橘燈。

根據台電統計資料，今天已經刷新歷年3月用電紀錄，登上第二；而今年3月5日因為大林新1號機及麥寮汽電共生A號機故障，尖峰用電量為2946萬瓩，仍高踞歷年3月用電量第一名，備轉容量率3.49%，則創下今年新低紀錄。

台電副中央調度監鄭有財接受訪問時表示，今天早上原本預估供電為吃緊的黃燈，備轉容量率在6%以上，不過5日因水牆管漏水而故障的大林新1號機，6日雖然順利併聯發電，今天上午10時17分再度解聯，故障原因不明。

鄭有財指出，另一部故障機組則是台中5號機，因為水牆管發生漏水，申請故障檢修，按照既定期程到9日可以正常發電。

但是少了大林新1號機80萬瓩，及台中5號機55萬瓩，即使因為氣溫下降，減少用電100萬瓩，仍然亮起供電警戒的橘燈，台電估計，因為兩部機組故障，明天也可能是供電警戒的橘燈，備轉容量率預估只有5.15%。

備轉容量率燈號分為供電充裕綠燈（備轉容量率大於等於10%）、供電吃緊黃燈（備轉容量率10%到6%間）、供電緊戒橘燈（備轉容量率小於等於6%）、限電警戒紅燈（備轉容量90萬瓩以下）與限電準備黑燈（備轉容量50萬瓩以下）。（編輯：林沂鋒）1070307

民間認養太岳之胤古厝 維護...推創新產業 台糖盼扮領頭羊

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan