台電大林機組2度跳機 供電再亮橘燈

（中央社記者黃雅娟台北7日電）台電大林新1號機5日故障解聯後，6日恢復供電，但今天上午因為不明原因再度跳機，加上台中5號機故障，影響供電能力135萬瓩，尖峰用電量為2846.88萬瓩，備轉容量率僅4.49%，再度亮起供電警戒橘燈。

今晚入夜後有道鋒面接近，8日到10日清晨受強烈大陸冷氣團影響，大台北低溫探10到12度，沿海空曠地區低溫探9度。雖然氣溫下降，不過台電今天尖峰用電量來到2846.88萬瓩，備轉容量率4.49%，再度亮起供電警戒的橘燈。

根據台電統計資料，今天已經刷新歷年3月用電紀錄，登上第二；而今年3月5日因為大林新1號機及麥寮汽電共生A號機故障，尖峰用電量為2946萬瓩，仍高踞歷年3月用電量第一名，備轉容量率3.49%，則創下今年新低紀錄。