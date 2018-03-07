民間認養太岳之胤古厝 維護古蹟創新路

（中央社記者吳哲豪彰化7日電）列為暫定古蹟的鹿港郊商許志湖故居「太岳之胤」古厝今天由台灣小鎮文化協會認養，文化局長陳文彬指出，藉由民間認養，在指定成為古蹟過程中可管理維護，而不是什麼都不能做。

被列為彰化縣暫定古蹟的「太岳之胤」古厝是鹿港郊商許志湖的故居，清末所建，許志湖家族在清乾隆年間爪泉州渡海來台，經營謙和號及春盛號兩家郊商商號，從事米糧及進出口生意，謙和號因此被列為鹿港六大商號之一。

「太岳之胤」古厝因無人居住，年久失修，許志湖的後代子孫向彰化縣政府文化局申請提報成為歷史建築，而在彰化縣政府文化局的見證下，台灣小鎮文化協會今天和許志湖後代子孫代表簽約，由協會認養古厝，為期兩年。