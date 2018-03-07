怕富商嘿咻猝死離婚　AV女優徵男友要看銀行對帳單

33 歲的泰國 AV 女優農奈（ Nong Nat ），曾和比自己大了將近 40 歲的富商結婚，但由於擔心年邁的丈夫承受不住刺激性愛「爽死」，這段「父女戀」僅維持短短 5 年就告吹。如今農奈再度公開徵求男友，不過她也開出附加條件，追求者須提供全身照、過去 5 年的銀行對帳單等，確保財務沒問題才合格。

農奈和 72 歲的美國富商涅斯蘭德（ Harold Jennings Nesland ）在 2012 年完婚，但她稱怕丈夫會因做愛太激烈導致心臟病發，在性愛過程中「爽死」，加上她長期身處異地，無法照顧年邁的丈夫，去年決定痛斬這短僅維持 5 年的婚姻。