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怕富商嘿咻猝死離婚　AV女優徵男友要看銀行對帳單

國際中心／綜合報導2018/03/07 20:17
▲怕富商嘿咻「爽死」離婚，AV女優徵男友要看銀行對帳單。（圖／翻攝自每日郵報）
▲怕富商嘿咻「爽死」離婚，AV女優徵男友要看銀行對帳單。（圖／翻攝自每日郵報）

33 歲的泰國 AV 女優農奈（ Nong Nat ），曾和比自己大了將近 40 歲的富商結婚，但由於擔心年邁的丈夫承受不住刺激性愛「爽死」，這段「父女戀」僅維持短短 5 年就告吹。如今農奈再度公開徵求男友，不過她也開出附加條件，追求者須提供全身照、過去 5 年的銀行對帳單等，確保財務沒問題才合格。

農奈和 72 歲的美國富商涅斯蘭德（ Harold Jennings Nesland ）在 2012 年完婚，但她稱怕丈夫會因做愛太激烈導致心臟病發，在性愛過程中「爽死」，加上她長期身處異地，無法照顧年邁的丈夫，去年決定痛斬這短僅維持 5 年的婚姻。


▲農奈曾和 72 歲的美國富商有過 5 年婚姻。（圖／翻攝自每日郵報）

離婚不久後，農奈搭上認識 10 年的泰國前總理塔克辛的兒子潘通泰，雖然傳出 2 人互動曖昧，但農奈堅稱雙方關係並沒有像外界想的那麼親蜜，更強調自己不需要藉著和政商名流上床，來提高自己的地位。

雖然農奈身旁有數百人追求，但如今依舊單身的她也公開徵男友，表示希望能找到生活方式相近、適合自己的對象，並開出條件指出，有意者必須提供全身照、國籍，為保證財務方面沒問題，還得交出過去 5 年的銀行對帳單，而曾經有過婚姻的人須附上離婚證書，才能讓她挑選是否合適。


▲農奈表示，欲追求她的人必須附上銀行對帳單。（圖／翻攝自每日郵報）

關鍵字泰國av女優離婚富商銀行對帳單
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