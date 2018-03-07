試膽生吞蛞蝓 澳橄欖球員癱瘓

（中央社雪梨7日綜合外電報導）2010年在朋友的派對裡，身強體壯的澳洲19歲橄欖球員巴拉德在試膽起鬨下，生吞一隻蛞蝓。他因此感染寄生蟲，昏迷420天後，自此四肢癱瘓。
福斯新聞（Fox News）報導，當時，一群年輕友人圍坐在桌邊喝紅酒。有人捉來一隻蛞蝓，其中一名友人說：「我打賭，你不敢吃下牠。」
巴拉德（Sam Ballard）把蛞蝓吞了下去。
巴拉德的母親凱蒂（Katie Ballard）說，事發前，她覺得兒子是個「天不怕地不怕的小無賴」，但不會有什麼壞事發生在他身上。
但這個青少年的人生，自此發生天翻地覆的變化。
巴拉德吞下蛞蝓後因身體不適，被送到皇家北岸醫院（Royal North Shore Hospital）。醫師診斷發現，他受到廣東住血線蟲（rat lungworm）感染。
這種寄生蟲通常在囓齒動物身上發現，但蝸牛或蛞蝓若食用含有寄生蟲的老鼠排泄物，也會成為宿主。
大多數接觸這種寄生蟲的人不會出現症狀，只有極少數情況會導致腦部感染。
巴拉德罹患嗜伊紅性腦膜炎。很多人罹患這種疾病後痊癒，巴拉德的症狀起初也似乎有所改善。
但他後來陷入昏迷達420天，醒來後四肢癱瘓。
凱蒂仍保持著樂觀的態度。2011年11月底，她在臉書上貼文說，希望兒子能「再次說話、行走」，回復到往日「痞痞的模樣」。
凱蒂說，兒子身上發生的事「是毀滅性的。它徹底改變他的人生，也永遠改變了我的生活。影響巨大」。
巴拉德必須依賴鼻胃管進食。他們一家現在還欠護理機構4萬2000美元（約新台幣122萬6000元）。（譯者：陳妍君/核稿：徐崇哲）1070307