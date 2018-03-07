試膽生吞蛞蝓 澳橄欖球員癱瘓

（中央社雪梨7日綜合外電報導）2010年在朋友的派對裡，身強體壯的澳洲19歲橄欖球員巴拉德在試膽起鬨下，生吞一隻蛞蝓。他因此感染寄生蟲，昏迷420天後，自此四肢癱瘓。

福斯新聞（Fox News）報導，當時，一群年輕友人圍坐在桌邊喝紅酒。有人捉來一隻蛞蝓，其中一名友人說：「我打賭，你不敢吃下牠。」

巴拉德（Sam Ballard）把蛞蝓吞了下去。

巴拉德的母親凱蒂（Katie Ballard）說，事發前，她覺得兒子是個「天不怕地不怕的小無賴」，但不會有什麼壞事發生在他身上。