推創新產業 台糖盼扮領頭羊

論壇分別以「橋頭糖廠綠色文創聚落合作模式探討」及「橋頭糖廠規畫綠色觀光聚落之重要條件」為主題，進行演講及交流。

這場論壇由台糖高雄區處經理陳德為主持，與會產、官、學代表包括，高雄市文化局副局長林尚瑛、南台灣觀光聯盟總召集人林富男、高雄市文創產業設計聯盟學會理事長林喜俊、樹德科技大學視覺傳達設計系主任邱惠琳等人。

（中央社記者程啟峰高雄7日電）台糖公司今天在高雄橋頭糖廠舉辦一場NGO非政府組織聚落論壇，產官學界代表為創新產業發展集思廣益，台糖則希望擔任領頭羊，協助政府推動創新產業，成為有溫度的國營事業。

立委林岱樺到場致詞肯定台糖辦理論壇活動及對橋頭園區的活化絞盡腦汁，她也期許台糖藉今天的腦力激盪積極規劃與執行，結合建物活化過程與產業群聚，形成園內歷史建物，並讓NGO團體長期進駐，未來能在文化或是微型經濟上，集結力量激發出新價值、永續經營。

陳德為指出，台糖希望透過國內多個NGO組織參與活動，經由交流與對話汲取各界寶貴經驗與建議，並以橋頭糖廠土地為基地，分享國內外NGO聚落發展經驗與未來趨勢，解析橋頭在地產業特色及糖廠資源。

他期盼，與各界共同為高雄市及南台灣未來NGO產業聚落發展擘劃新藍圖，謀求NGO團體與在地產業合作的契機與共識，成為帶動國營事業與NGO團體合作的火車頭。

陳德為說，台糖希望藉由論壇活動成為NGO和NPO非營利組織等團體重要交流平台，與國營事業建立良性溝通、相互信任的管道，以對話契機積極建樹台糖協助NGO聚落發展的角色價值及定位，針對環保、綠能等各潮流議題主動出擊，扮演符合社會期待、有溫度的國營事業。（編輯：劉政權）1070307