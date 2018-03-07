影／彰化縣青溪新文藝學會聯展　展現青溪袍澤軟實力

▲彰化縣青溪新文藝學會應邀在彰化縣後備指揮部龍泉藝廊辦理聯展，每件作品所呈現的意境不僅能撼動人心，更有許多令人驚艷之處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

為帶動國軍官兵「允文允武」之戰鬥文藝風氣，彰化縣青溪新文藝學會傑出會員應邀，在彰化縣後備指揮部龍泉藝廊辦理聯展，即日起至6月30日止，展出作品共66件，彰化縣後備指揮部政戰處長鄭正忠歡迎愛好藝術伙伴們，共同參加這場難得的藝術饗宴。

彰化青溪新文藝學會由鄭采齡、賴文明、游惠娜及陳志雄等4位老師，特於7日至彰化縣後備指揮部「龍泉藝廊」辦理國畫、西畫、水彩，木雕等會員聯展，一早就進行佈展現勘，期透過藝文聯展方式，陶治官兵「真、善、美」之文化氣息，並為國軍文藝奠定穩固的基礎。



▲彰化縣青溪新文藝學會應邀在彰化縣後備指揮部龍泉藝廊辦理聯展，每件作品所呈現的意境不僅能撼動人心，更有許多令人驚艷之處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

鄭中校表示，賴文明老師有著一顆熱愛繪畫的心，從事創作總是踏著自己的步伐，從不隨波逐流，此次賴老師的畫展集結近兩年的心血，此次賴文明老師陳展的作品，用色大膽亮麗，筆觸瀟灑，藉著對物象的感覺，以豐富的心靈，點出藝術與生活不可分的真諦，同時闡述記錄人生所走過的足跡。



▲彰化縣青溪新文藝學會應邀在彰化縣後備指揮部龍泉藝廊辦理聯展，每件作品所呈現的意境不僅能撼動人心，更有許多令人驚艷之處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

游惠娜老師說，彰化縣青溪新文藝學會給她機會舉辦全民國防藝文活動，更能促進國家社會藝文風尚，培養藝文創作人才，改善社會風氣，發揮戰鬥藝文功能，凝聚國人團結共識，發揮全民國防力量，期盼藝文界的先進碩彥，昇華對藝術的熱愛，運用藝文力量，擴大對全國防的關心與重視，以達真善美之境界，盡個人棉薄之力以對學會的應盡責任。



▲彰化縣青溪新文藝學會應邀在彰化縣後備指揮部龍泉藝廊辦理聯展，每件作品所呈現的意境不僅能撼動人心，更有許多令人驚艷之處。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

鄭中校指出，游老師也是婦聯會優秀幹部，她的畫作色彩鮮明、栩栩如生充滿無限的生命及熱力，並傳達出對萬物生命的啟示與心象語彙；指揮部每年辦理之聯展活動，均深獲青溪新文藝學會全力支持與高度肯定；今年預劃參展計有19位老師，作品共計66件，呈現出的意境不僅撼動人心，更令人驚艷，絕對精彩可期。

新文藝學會總幹事鄭采齡老師表示，因為理事長林秋祿認同國軍犧牲奉獻的精神，所以這次特別廣邀多位老師，一同將作品於單位實施聯展，藉以陶冶官兵藝文氣息。