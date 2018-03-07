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中央社

大港開唱壓軸 陳昇搭檔何韻詩

中央社2018/03/07 20:19
中央社 娛樂 / NOWnews
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（中央社記者江佩凌台北7日電）2018年「大港開唱」今天公布完整陣容，今年除了祭出史上最多日本樂團，壓軸演出將是「陳昇&新寶島康樂隊」和香港女歌手何韻詩搭檔，要給樂迷難忘回憶。

「大港開唱」每年都吸引大批喜愛搖滾音樂的粉絲到場同樂，除了推廣在地樂團外，也會安排獨特的組合讓樂迷驚喜。

今年「大港開唱」將在高雄駁二藝術特區登場，除了知名音樂人及樂團，更有超狂組合演出，包含資深歌手蔡振南搭樂團法蘭黛、藝人王彩樺搭樂團四分衛，還有歌手麻吉弟弟搭閃靈樂團團長Doris。

主辦單位今天發布新聞稿指出，今年大港壓軸將由音樂老頑童「陳昇&新寶島康樂隊」與香港女歌手何韻詩合作登台表演，炒熱演唱會氣氛。

除了大港表演之外，何韻詩3月29日將在台灣巡迴演出。新聞稿提到，何韻詩在大馬的演出場次因同志身分遭取消，她說：「失望是一定會有的，但還是希望未來這個世界能繼續進步。」

創作出經典歌曲「心事誰人知」、「金包銀」、「花若離枝」的蔡振南，不僅以滄桑歌聲感動無數人，近年來他的精湛演技更廣獲好評，對於參與大港舞台，蔡振南直說很驚喜，也期待跟樂團排練後，帶來和以往不同的精彩演出。

「大港開唱」將於24、25日在高雄登場，除了有許多日本音樂人與會，還有郭書瑤、鄭宜農、馮羿及樂團滅火器、拍謝少年、大象體操等陣容。（編輯：黃瑞弘）1070307

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