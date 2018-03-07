〈明泰結盟佳世達〉明泰私募1億股佳世達認購 將成第

網通廠明泰 (3380-TW) 私募 1 億股定案，明碁友達集團旗下佳世達 (2352-TW) 將認購，私募價格每股 23 元，與今 (7) 日明泰收盤價 24.65 元相比，僅折價 6.7%，佳世達將以 18.7% 股權成為明泰第 2 大股東。

明泰董事長李中旺表示，私募完成後，原本最大股東友訊 (2332-TW) 還是最大，不過持股比從 27% 降到 22%，另外緯創 (3231-TW) 集團則從約 5% 降到 4%。而明泰股本也將從 44 億元增加到 54 億元。

李中旺指出，有 4-5 家企業有意認購私募，不過基於未來是 8K 加 5G 的時代，公司在 5G 有利基，佳世達則有面板優勢，雙方未來在物聯網將有很大的發展空間。