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〈明泰結盟佳世達〉明泰私募1億股佳世達認購 將成第

鉅亨網2018/03/07 20:25
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網通廠明泰 (3380-TW) 私募 1 億股定案，明碁友達集團旗下佳世達 (2352-TW) 將認購，私募價格每股 23 元，與今 (7) 日明泰收盤價 24.65 元相比，僅折價 6.7%，佳世達將以 18.7% 股權成為明泰第 2 大股東。

明泰董事長李中旺表示，私募完成後，原本最大股東友訊 (2332-TW) 還是最大，不過持股比從 27% 降到 22%，另外緯創 (3231-TW) 集團則從約 5% 降到 4%。而明泰股本也將從 44 億元增加到 54 億元。

李中旺指出，有 4-5 家企業有意認購私募，不過基於未來是 8K 加 5G 的時代，公司在 5G 有利基，佳世達則有面板優勢，雙方未來在物聯網將有很大的發展空間。

由於目前明泰手中有超過 40 億元現金，加上佳世達認購私募的 23 億元，未來手中將有接近 70 億元，李中旺表示，不排除進行併購。

李中旺強調，明泰未來策略要以「行動通信」為核心，成為第一家跨入系統局端解決方案的台灣網通廠商，希望藉由與佳世達結盟，鞏固解決方案出海口，相輔相成達到互乘效果。

佳世達董事長陳其宏表示，解決方案為佳世達策略發展主軸之一，而物聯網技術則扮演解決方案重要關鍵，與明泰策略聯盟，可擴大彼此通路市場，同時著眼 5G 龐大商機時代來臨，雙方異業合作能深耕於車聯網、智慧城市及工業 4.0。

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關鍵字網通明泰私募佳世達5g8k面板物聯網headline
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