〈中裕獲FDA藥證〉新藥毛利率80% 純益率30%

新藥廠中裕 (4147-TW) 旗下愛滋病新藥 TMB-355 今 (7) 日獲美 FDA 藥證，執行長張念原表示，根據初估，藥品上市後，毛利率應該有 80%，純益率也有 30%。

中裕下午召開法說會，說明對 TMB-355 的後續布局。張念原表示，拿到藥證是中裕的階段性成功，公司原本是研發型公司，現在拿到藥證之後，之前 FDA 也有建議，因此公司將加速竹北廠建廠動作，人員 4 月進駐工廠，大多數產品都會在自己工廠生產，將轉型為全方位公司。

張念原表示，接下來要看的是行銷跟獲利，愛滋病已經有 30-40 年了，但是在過去 10 年沒有新藥，從 2007 年到 2018 年都是改良品，因此 FDA 很重視，愛滋病的問題是副作用很厲害，要吃其他藥，但是中裕的藥品沒有副作用。