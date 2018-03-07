大彰化風電重砸3800億資金 沃旭將以自有資本與擔

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (7) 日表示，在台投資的「大彰化離岸風電計畫」資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供得全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資，其 4 個風場所需資金共新台幣 3800 億元，相當於台灣高鐵初期的建置成本。

沃旭能源集團財務長 Marianne Wiinholt 表示，該風電計畫 4 個風場共需 3800 億元的資金，約為台北 101 建造成本的 2 倍，相近於台灣高鐵的初期建置成本，其中，相當大部分將直接用於開發在地供應鏈，以支持風電計畫的開發、建設與維運，這項投資也將在未來 30 年內，持續讓大彰化地區受益。