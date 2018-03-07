NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈行草書法　賴逸白仍存赤子之心北台灣最大考古休閒園區動土跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
鉅亨網

大彰化風電重砸3800億資金 沃旭將以自有資本與擔

鉅亨網2018/03/07 20:36
鉅亨網 / NOWnews
鉅亨網 / NOWnews

全球最大離岸風電商沃旭能源 (Ørsted) 今 (7) 日表示，在台投資的「大彰化離岸風電計畫」資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供得全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資，其 4 個風場所需資金共新台幣 3800 億元，相當於台灣高鐵初期的建置成本。

沃旭能源集團財務長 Marianne Wiinholt 表示，該風電計畫 4 個風場共需 3800 億元的資金，約為台北 101 建造成本的 2 倍，相近於台灣高鐵的初期建置成本，其中，相當大部分將直接用於開發在地供應鏈，以支持風電計畫的開發、建設與維運，這項投資也將在未來 30 年內，持續讓大彰化地區受益。

沃旭能源擁有堅強財務能力，據悉，丹麥政府持股沃旭 50.1％，且其擁有 BBB + / Baa1 的投資級評等，Marianne Wiinholt 指出，該風電計畫資金將來自企業自有資本，及母公司 Ørsted A/S 所提供的全額擔保，向台灣本地金融機構取得新台幣融資，此財務結構已取得台灣本地銀行與外商銀行的認同。

此外，沃旭表示，未來若取得主管機關許可，擬在台灣參與新台幣計價的綠色企業債券市場，為台灣離岸風電產業挹注大量資金，協助落實 2025 年建置 3GW(十億瓦) 離岸風電的發展目標。

沃旭主導開發的大彰化離岸風電開發計畫位於距離彰化海岸 35 至 60 公里處，包含東北、西北、東南、西南等 4 個風場開發案，總裝置容量預計達 2.4GW，取得相關許可後，該計畫第一個風場陸域建設工程預計於 2019 年啟動，未來大彰化 4 個離岸風場建置完成並正式營運後，將可提供 280 萬個家庭所需用電。

更多精彩內容請至 《鉅亨網》 連結>>
關鍵字離岸能源風電建置沃旭風能融資headline
籲川普別拿關稅當威脅 IM...美股盤前─ 柯恩離職 華爾...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan