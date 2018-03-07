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籲川普別拿關稅當威脅 IMF拉加德：貿易戰沒有贏家

鉅亨網2018/03/07 20:33
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國際貨幣基金 (IMF) 總裁拉加德 (Christine Lagarde)週三 (7 日) 表示，希望美國總統川普別拿關稅當威脅，貿易戰只會造成兩敗俱傷，沒有贏家。

根據 CNBC 報導，拉加德週三接受法國廣播電台 (RTL) 採訪，她認為，若美國對進口鋼鐵、鋁材課徵高關稅，其他國家 (例如：加拿大、德國) 也採取反制手段，對經濟的影響，會十分嚴重。

拉加德呼籲，希望川普別執行這項「威脅」。

她強調，在貿易戰中，雙方競相提高關稅，沒人是贏家，「只有兩敗俱傷」。

川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

川普稱，美國的貿易保護措施，會以「非常仁慈」的方式執行，最終結果將是，「其他國家會更喜歡、更尊重我們」。

不過，川普打算課徵「鋼鋁重稅」的決定，令向來反對實施懲罰性關稅的白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 無法接受，宣布辭職。

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