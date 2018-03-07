NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東
即時跑馬燈北台灣最大考古休閒園區動土ATR新機　遠航今年將再引進2架跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
地方

彰化師大校園徵才　提供近1200個職缺

記者陳雅芳／彰化報導2018/03/07 21:47
▲彰化師大校長郭豔光與勞動部勞動力發展署廖清輝副分署長共同擊鼓開幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）
▲彰化師大校長郭豔光與勞動部勞動力發展署廖清輝副分署長共同擊鼓開幕。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

彰化師範大學7日在進德校區活動中心前廣場舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，由彰化師大校長郭豔光與勞動部勞動力發展署廖清輝副分署長共同擊鼓開幕，彰化縣政府勞工處副處長何俊昇、豐原就業中心林聖國主任、彰化市公所專員徐傳恩等貴賓也都蒞臨共同關心青年就業情形。


▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

此次博覽會提供近1200個職缺，參與廠商約30家，包括大立光電、OPPO臺灣分公司、佳凌科技、現代汽車、Teach for Taiwan為台灣而教、博幼社福基金會、全家便利商店……等企業共襄盛舉，職缺橫跨社會福利、教育業、科技業等等。藉由此次產學合作，學生現場可與企業人資主管立即面談、面試，達成就業媒合，為成功轉型為綜合型大學的彰化師大畢業生提供跨領域的豐富職涯資源。


▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

會場中亦設有翻轉傳統觀念的創客（Maker）教學活動-製作「萬花紙燈罩」和「指尖陀螺」，讓學生發揮創客精神，參與從無到有的過程，提升創造力。勞動部中彰投分署於會場開來一台「夢想載卡多」就業專車，提供客製化一對一「職涯諮詢」服務，海巡署、國防部軍事情報局提供「公部門/軍旅生涯諮詢」，期望透過面對面的職涯諮詢與經驗分享，強化青年學子的就業意願，促進彰化青年參與就業活動。


▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

活動尾聲，下午2時30分抽出由彰化市公所、統一企業、南山人壽、千巧谷牛樂園、彰南電池、巨匠電腦、歌倫比亞美語顧問、全控自動化有限公司等企業贊助獎項之得主，為徵才博覽會畫下完美的句點，圓滿落幕。

關鍵字校園徵才彰化師大創客
青溪新文藝學會聯展　展現軟實力蟲蟲危機　赤腳接地氣慘遭鉤蟲入侵

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan