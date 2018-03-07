彰化師大校園徵才　提供近1200個職缺

▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

彰化師範大學7日在進德校區活動中心前廣場舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，由彰化師大校長郭豔光與勞動部勞動力發展署廖清輝副分署長共同擊鼓開幕，彰化縣政府勞工處副處長何俊昇、豐原就業中心林聖國主任、彰化市公所專員徐傳恩等貴賓也都蒞臨共同關心青年就業情形。

此次博覽會提供近1200個職缺，參與廠商約30家，包括大立光電、OPPO臺灣分公司、佳凌科技、現代汽車、Teach for Taiwan為台灣而教、博幼社福基金會、全家便利商店……等企業共襄盛舉，職缺橫跨社會福利、教育業、科技業等等。藉由此次產學合作，學生現場可與企業人資主管立即面談、面試，達成就業媒合，為成功轉型為綜合型大學的彰化師大畢業生提供跨領域的豐富職涯資源。



▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

會場中亦設有翻轉傳統觀念的創客（Maker）教學活動-製作「萬花紙燈罩」和「指尖陀螺」，讓學生發揮創客精神，參與從無到有的過程，提升創造力。勞動部中彰投分署於會場開來一台「夢想載卡多」就業專車，提供客製化一對一「職涯諮詢」服務，海巡署、國防部軍事情報局提供「公部門/軍旅生涯諮詢」，期望透過面對面的職涯諮詢與經驗分享，強化青年學子的就業意願，促進彰化青年參與就業活動。



▲彰化師範大學舉辦「一企圓夢‧徵蒸日上校園徵才博覽會」活動，為即將畢業的學生提供跨領域的豐富職涯資源。（圖／記者陳雅芳攝，2018.03.07）

活動尾聲，下午2時30分抽出由彰化市公所、統一企業、南山人壽、千巧谷牛樂園、彰南電池、巨匠電腦、歌倫比亞美語顧問、全控自動化有限公司等企業贊助獎項之得主，為徵才博覽會畫下完美的句點，圓滿落幕。