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中央社

瑞銀：貿易戰若升級 中國迎戰務必求勝

中央社2018/03/07 20:37
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者陳家倫上海7日電）瑞銀分析，如果美國繼續推動貿易戰，中國也會反制，比如減少引進美國電影、對美國金融服務展開限制等。「中國要迎戰就要贏，只有贏了，才可以讓美方重新坐回貿易桌」。

瑞銀今天舉行媒體電話會，主題為「兩會解讀及中國市場投資策略」，針對媒體提到的中美貿易戰相關問題，瑞銀財富管理亞太區投資總監及首席中國經濟學家胡一帆回答時，作上述表示。

胡一帆說，瑞銀上調了今年全球貿易保護主義的概率，從10%至20%上調到20%至30%。從中國的角度來看，除了貿易保護主義的全球化，還有更多挑戰，包括美國8月之前要公布對中國智慧財產權調查的結果。

他表示，如果調查結果是比較負面的，不排除現有的中美貿易戰會繼續升級，美國對中國下一步的影響，可能是全面對電子產品、電訊器材產品配件、汽車配件徵稅。

胡一帆強調，針對美國發起的貿易戰，中國還是希望協商解決，還會做繼續的努力，但如果美國繼續推動，中國也會迎戰，「要迎戰就要贏，只有贏了，才可以讓美方重新坐回貿易桌」。

他說，當貿易戰升級，中國也會在農產品、能源產品、飛機等方面對美國徵稅，同時也不排除對服務行業的限制，因為美國對中國的服務貿易一直是順差的，比如減少引進美國電影、對美國金融服務展開限制等。

胡一帆進一步指出，如果事態發展到對金融行業採取行動的話，可能也會對美國金融機構在中國的業務產生影響。此外，中國在開放過程中，對美國的金融業可能也會有所保留。（編輯：朱建陵）1070307

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