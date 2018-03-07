何時愛我？　周錫瑋李乾龍互動熱絡

爭取提名的前台北縣長周錫瑋，多次質疑國民黨新北市黨部主委李乾龍一直幫某個人講話；不過，周錫瑋今（7）日前往市黨部登記參選時，李乾龍不僅全程的陪同，還稱周錫瑋是「尊重的長官」，兩人互動熱絡。

周錫瑋6日在新北市工商婦女會的新春聯誼上台高唱，疑似藉由歌詞暗示李乾龍「何時愛我？」周錫瑋回應，那條歌是「quando quando」，意思好像是說你什麼時候告訴我你愛我，或你何時可以愛我；不過，兄弟間彼此有時會有點意見的不合，講講不同的話也滿好，最重要的就是，還是要坐下來好好聊一聊。