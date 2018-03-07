何時愛我？　周錫瑋李乾龍互動熱絡

爭取提名的前台北縣長周錫瑋，多次質疑國民黨新北市黨部主委李乾龍一直幫某個人講話；不過，周錫瑋今（7）日前往市黨部登記參選時，李乾龍不僅全程的陪同，還稱周錫瑋是「尊重的長官」，兩人互動熱絡。
周錫瑋6日在新北市工商婦女會的新春聯誼上台高唱，疑似藉由歌詞暗示李乾龍「何時愛我？」周錫瑋回應，那條歌是「quando quando」，意思好像是說你什麼時候告訴我你愛我，或你何時可以愛我；不過，兄弟間彼此有時會有點意見的不合，講講不同的話也滿好，最重要的就是，還是要坐下來好好聊一聊。
周錫瑋強調，他跟李乾龍現在越聊越有一些的默契，這些默契就是市民對國民、對初選的想法與期待；此外，他跟李乾龍都是經過選舉的洗禮，都很知道選民、市民的要求是什麼，國民黨絕對會呼應所有選民、市民的要求，相信國民黨也會經由這次的初選，讓新北市市民對國民黨有絕對的信心。
李乾龍指出，周錫瑋一直是他尊重、敬重的長官，站在國民黨的立場，一定是用最公平、公正、公開的方式，讓市民選出一個最能代表國民黨、能夠勝選、能夠當領頭羊的一個市長，這是他應該做的；至於新北市長的初選是否會舉辦辯論會或政見會，李乾龍重申，參選人的資格審查完畢後，尊重所有參選人的意見。