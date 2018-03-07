康寧：陸顯示玻璃市占仍低 對自家有信心

中國大陸面板廠市占率攀升，但提到面板上游的顯示玻璃基板廠，台灣康寧顯示玻璃公司總經理曾崇凱表示，雖然中國大陸顯示玻璃廠也已投入市場，但市占率目前仍低。

（中央社記者潘智義台北7日電）中國大陸面板廠近年快速崛起，連面板上游的顯示玻璃基板廠商也躍躍欲試，全球顯示玻璃大廠康寧表示，陸廠顯示玻璃的市占率仍然很低，對康寧自家的產品有信心。

曾崇凱今天在康寧宣布擴大在台研發投資記者會後受訪時指出，對康寧的產品有信心，客戶在哪裡，康寧就到哪裡。除了台中的顯示玻璃廠配合台灣的面板客戶，北京的顯示玻璃廠配合中國大陸面板廠京東方的8.5代、合肥廠則是支援京東方的10.5代廠。

對於媒體提問，面板大廠群創光電指控中國大陸面板廠侵犯專利，並訴諸法律行動，康寧會不會擔心技術被他廠偷學，並成為競爭對手？曾崇凱說，康寧對專利技術、智慧財產的保護相當用心，不希望有不健康的競爭手段出現；群創是康寧的客戶，支持客戶維護智慧財產權的行動。

群創在2月26日發布新聞指出，近年陸企以挖角面板廠員工為手段，直接或間接竊取高端技術與營業秘密，此非強國企業所當為，對汲汲營營竊取專利與營業秘密的不法企業，中國政府應毋枉毋縱。（編輯：黃國倫）1070307