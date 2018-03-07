史上首次 尿尿小童換裝台灣客家服飾

尿尿小童今天換裝成「台灣客家小童」，上午11時在布魯塞爾市政廳舉行贈衣儀式，布魯塞爾市文化局長范登柏爾克（Anne Vandenbulcke）及布魯塞爾市議員法西費瑞（Hamza Fassi-Fihri）及「尿尿小童」之友會代表等人在場觀禮，見證客家服飾從曾厚仁手中贈給尿尿小童委員會代表。

比利時首都布魯塞爾尿尿小童享譽國際，這個身高只有55公分的「小不點」，每年吸引難以計數的國際觀光客，讓許多國家或城市都想在小童雕像上穿上代表性服裝以增加知名度，因此台灣客家服裝能在競爭激烈中勝出不容易。

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）史上首次，國際知名景點尿尿小童今天變成「台灣客家小童」，在比利時官方及駐歐盟代表曾厚仁共同揭幕下，尿尿小童以深藍大襟衫、大襠褲現身，獲得在場人士一片好評。

這場活動對同為客家子弟的曾厚仁也深具意義，他致詞時表示，非常高興把台灣客家文化帶到國際上呈現，並把握機會向在場觀禮人士介紹客家文化中刻苦耐勞及男女平等的特色。

在贈衣儀式結束後，所有人從市政聽所在的大廣場往尿尿小童雕像前進，數百公尺的道路上，由客委會遴派的屏東內埔國小8位學生，以舞蹈壯大遊行隊伍聲勢，成功吸引許多國際觀光客眼光。

隨後包括尿尿小童代表、曾厚仁共同舉行揭衣儀式，尿尿小童以客家深藍「大襟衫」、「大襠褲 」的模樣終於與世人見面，獲得在場人士一片好評。

曾厚仁表示此刻他的心情很激動，很高興在駐歐盟代表處同仁9個月辛苦努力不懈下，讓台灣的多元文化在這裡被展示出來，這非常有意義。

而出席參與活動的僑胞們也直喊這個機會實在太難能可貴，而不只僑胞，不斷湧進的各國觀光客都紛紛拍照，台灣客家版尿尿小童成為許多人珍貴回憶。

揭衣儀式後，內埔國小學生另在現場進行約10分鐘的舞蹈表演，以「台灣心韻、客家情濃」為題，搭配台灣客家桐花及美濃紙傘等特色，演出輕快活潑客家歌謠及舞蹈，展現台灣客家多元風貌。

這次尿尿小童換上客裝，是客委會邀請實踐大學服裝設計系助理教授葉立誠量身打造，以「大襟衫」、「大襠褲 」為概念，配搭傳統鞋履，展現低調簡約的生活美學，並呈現台灣客家克勤克勉文化特質。（編輯：高照芬）1070307