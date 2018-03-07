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前榮總放射師收賄 法院逆轉改判有罪

中央社2018/03/07 20:41
中央社 社會 / NOWnews
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（中央社記者蕭博文台北7日電）前台北榮民總醫院邢姓、黃姓放射師，被控藉辦理採購案收受廠商賄款各30萬元。士林地院依貪污治罪條例不違背職務收賄罪，各判2年、1年10月徒刑，黃另獲緩刑5年。

全案發生在民國93、94年間，但案發後刑法將公立醫院人員排除在「身分公務員」之外，士林地方法院一度以犯罪後法律已廢止刑罰為理由，判決免訴。

案經檢察官上訴，台灣高等法院認為，依新法規定，邢姓、黃姓放射師雖不屬「身分公務員」，但有可能符合「授權公務員」要件，撤銷原判決，發回士院更審。

士林地方法院今天公布的判決書指出，邢姓放射師民國93至94年辦理生命監視器等採購案，收受廠商共新台幣30萬元賄賂；黃姓放射師則於94年，藉承辦採購案收賄30萬元。

判決書指出，台北榮總是由政府出資設立，榮總的醫療服務與國防功能密切相關，屬於關乎國計民生的事務，而邢姓、黃姓放射師對採購案有一定影響力，兩人屬於依法令從事於公共事務，而具有法定職務權限者，也就是所謂的授權公務員。

邢姓放射師供稱，潛規則是辦理採購的人事後就會收到廠商給的錢；黃姓放射師也說，廠商說服他其他科室也有贊助，才收下款項。

合議庭認為，醫療院所採購藥品、器材的人，收受廠商給的金錢是沉痾已久的陋習，仍為法律所不允許，但考量邢姓、黃姓放射師偵查中自白犯罪，依法減輕其刑。

合議庭另考量，邢姓、黃姓放射師對採購程序影響有限，如果處以不違背職務收賄罪最輕本刑7年，仍有情輕法重之憾，依犯罪情狀顯可憫恕規定，減輕其刑。

判決書指出，刑姓放射師偵查中自白，審理中卻翻供，犯後態度不佳，判刑2年，褫奪公權2年；黃姓放射師始終坦承犯行，並自動繳回犯罪所得，判刑1年10月，褫奪公權2年，緩刑5年，全案仍可上訴。（編輯：李錫璋）1070307

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