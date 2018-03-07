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中央社

歐盟網路隱私新規 業者批恐鞏固美企地位

中央社2018/03/07 20:41
中央社 科技 / NOWnews
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（中央社巴黎7日綜合外電報導）歐洲數十家媒體、電信與網路公司今天批評歐洲聯盟（EU）網路隱私新法，並表示新法規將在用戶資料使用方面賦予美國科技巨頭更多權力。

歐盟「資料保護規範」（General DataProtection Regulation, GDPR）將在5月25日生效上路。

法新社報導，GDPR意在保護用戶的網路隱私，但這些歐洲公司在題為「歐洲不能錯過數據革命」的一封公開信中表示，新法將「強化已占數據經濟主導地位的參與者」。

在他們眼中，新法「將威脅歐洲新創與創新公司、線上廣告、電信營運商等產業發展，也會破壞新聞媒體在歐洲民主生活中扮演的重要角色」。

歐洲議會（European Parliament）已通過法案，但歐洲各國政府尚未批准條文。

根據新法規，用戶只會被問是否接受Cookies一次，而不是每次訪問新網站都被問到。所謂Cookies是用戶造訪過的網站所建立的檔案，可儲存瀏覽資訊。啟用Cookie，網站就可讓用戶保持登入狀態、記住網站偏好設定等。

GDPR也納入「被遺忘權」法規概念，准許用戶在網上選擇匿蹤。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）則擔心，用戶和小型公司對即將發生的改變仍渾然不知。（譯者：陳乃瑜/核稿：劉淑琴）1070307

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