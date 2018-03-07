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中央社

川普控陸藉轉運傾銷鋼 傳擬限制陸進口投資

中央社2018/03/07 21:09
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社華盛頓6日綜合外電報導）美國總統川普今天為他的鋼品懲罰關稅辯護，指中國透過轉運方式，輸入美國的鋼品遠多於媒體報導。美方據傳也考慮嚴格限制中國在美投資，以及對眾多中國進口品課徵懲罰關稅。

川普1日宣布，將對進口鋼品與鋁品課徵分別高達25%與10%的關稅，以保護美國產業。他今天在白宮與來訪的瑞典總理勒夫文（Stefan Lofven）舉行聯合記者會時表示，媒體報導中國鋼品只佔美國進口鋼的2%，「這是不正確的」。

川普說：「他們（中國）全都透過其他國家轉運（鋼鐵到美國）。甚至出現沒有任何煉鋼廠的國家，也提供美國3%的進口鋼品。許多國家都這樣，但這些鋼來自中國。」

川普接著表示：「所以中國不只賣給我們2%的鋼品，比這水準遠遠高得多。這叫轉運。當所有輸入鋼品都來自中國，看來不妙。…這正造成我們的煉鋼廠流失生意，我們的煉鋁廠流失生意。」

川普還說：「我們需要鋼和鋁。…若一國沒有鋼，便無以立國。…這不是純粹的經濟問題，而是關乎國防。」

另外，彭博引述知情人士報導，為了懲罰中國據美方所稱竊取美國的智慧財產權，川普政府考慮在最嚴厲情況下，對中國進口的服飾、鞋品到消費電子產品等種類廣泛的商品課徵懲罰關稅。

消息人士還透露，川普政府可能同時祭出嚴格措施，限制中國在美國的投資。這類投資案目前交由美國財政部轄下美國外來投資審查委員會（CFIUS）檢視是否存在國安威脅，而新措施可能不限於國安考量。

據悉，美方正試圖就外來投資與中方強制達成對等性，意味美方將只允許美國在中國享有准入權的產業企業，在美國進行併購。

美國貿易代表署（USTR）對中國的智慧財產權行為進行的「301條款」調查，預期未來幾週內公布結果，內容可能提供川普更多施加貿易壁壘的理由。

報導表示，美國官方針對限制中國投資與降低中國影響力，尚在考慮數個選項，相關決定預期將在4月宣布。

美國貿易代表署曾表示，中國為了在先進製造業和人工智慧（AI）產業取得領先地位，利用一系列手法強迫企業移轉交出智慧財產權，且中國機關廣泛竊取美國的貿易機密。

川普若對中國製造的商品普遍課徵懲罰關稅，可能掀起沃爾瑪公司（Wal-Mart Stores Inc.）和達吉特公司（Target Corp.）等零售商的強烈反彈。產業遊說人士透露，美國企業一再要求川普政府，對中國施加任何制裁前先與北京協商。（譯者：張正芊/核稿：徐崇哲）1070307

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