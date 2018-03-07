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柯恩走人 川普不留 擺明要打貿易戰

鉅亨網2018/03/07 21:26
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根據 CNNMoney 分析報導，柯恩 (Gary Cohn) 突然辭去川普總統的首席經濟顧問一職，撼動了華爾街，也引發投資人擔憂美國可能要打一場貿易戰。

川普計畫對美國進口的鋼與鋁課徵高額關稅，似乎是讓柯恩出走的最後一根稻草。

專家擔心他的離職，帶走了對白宮的關鍵影響力。隨之而來的可能是，對中國採取更強硬的行動，及北美自由貿易協定 (NAFTA) 瓦解。

外交關係委員會資深委員艾爾登 (Edward Alden) 說：「現在沒有誰的話能讓這位總統聽得進去，川普可能更加放任，進一步強化自己的保護主義信念。」

今年以來，川普總統在貿易政策上採取的行動，已更接近他積極的競選政見 -- 即指控中國與其他國家，以不公平的方式，佔盡美國便宜。

他宣布對鋼與鋁課徵關稅，引來了主要貿易夥伴的抗議，如歐盟與加拿大，連一些美國企業領袖也對他群起攻之。

柯恩出走，讓川普的貿易政策幾乎全落入了更為鷹派官員的手中，包括貿易代表 Lighthizer 與顧問 Peter Navarro。這二人都曾表明，中國的貿易手段不公平，並宣稱支持使用關稅，迫使其改變。

Aberdeen 投資公司經濟學家伍爾夫 (Alex Wolf) 說，貿易緊張升高，幾已無可避免。爾後，川普可能會更加沉浸在這些支持保護主義的經濟顧問的觀點。

川普計畫中的鋼與鋁關稅並未鎖定特定國家，預期將會影響墨西哥，加拿大，中國與巴西的出口。

歐盟也已威脅將對美國進口產品，包括哈雷機車，Levi's 牛仔褲與 bourbon 威士忌酒，課徵報復性關稅。

沒有柯恩在白宮為自由貿易辯護，協商走入歧途的風險已見增加。艾爾登說：「我擔心我們已經進入了動盪的時期。」

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科恩請辭使貿易戰憂慮升溫 ...美國勞工市場火熱 私人企...

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