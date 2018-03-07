柯恩走人 川普不留 擺明要打貿易戰

根據 CNNMoney 分析報導，柯恩 (Gary Cohn) 突然辭去川普總統的首席經濟顧問一職，撼動了華爾街，也引發投資人擔憂美國可能要打一場貿易戰。

川普計畫對美國進口的鋼與鋁課徵高額關稅，似乎是讓柯恩出走的最後一根稻草。

專家擔心他的離職，帶走了對白宮的關鍵影響力。隨之而來的可能是，對中國採取更強硬的行動，及北美自由貿易協定 (NAFTA) 瓦解。

外交關係委員會資深委員艾爾登 (Edward Alden) 說：「現在沒有誰的話能讓這位總統聽得進去，川普可能更加放任，進一步強化自己的保護主義信念。」