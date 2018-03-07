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科恩請辭使貿易戰憂慮升溫 美元貶勢加劇

鉅亨網2018/03/07 21:21
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白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 宣布辭職，市場對貿易戰的擔憂升溫，週三 (7 日) 美元貶勢加劇。

根據路透社報導，週三美元兌日圓下跌 0.6% 至 105.45 日圓，與上週五觸及的 14 個月低點 (105.24 日圓)，相去不遠；美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，跌至 89.53。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

但川普在推特發文指出，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

川普強調，美國的貿易保護措施，會以「非常仁慈」的方式執行，最終結果將是，「其他國家會更喜歡、更尊重我們」。

不過，川普打算課徵「鋼鋁重稅」的決定，令向來反對實施懲罰性關稅的白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 無法接受，宣布辭職。

德國商業銀行 (Commerzbank) 投資策略師在報告中指出，「白宮的理性之聲，日益弱化，貿易戰風險，則隨之增強。」

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美股盤前─ 柯恩離職 華爾...柯恩走人 川普不留 擺明要...

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