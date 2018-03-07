科恩請辭使貿易戰憂慮升溫 美元貶勢加劇

白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 宣布辭職，市場對貿易戰的擔憂升溫，週三 (7 日) 美元貶勢加劇。

根據路透社報導，週三美元兌日圓下跌 0.6% 至 105.45 日圓，與上週五觸及的 14 個月低點 (105.24 日圓)，相去不遠；美元兌一籃子 6 種主要貨幣的美元指數，跌至 89.53。

美國總統川普上週宣布，將對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。