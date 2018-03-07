IMF：貿易戰無贏家 將傷害全球成長

（中央社巴黎7日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德今天警告，美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵關稅的計畫，恐引爆貿易戰，將傷害全球經濟成長。

拉加德（Christine Lagarde）告訴RTL電台：「倘若不但美國採取行動，其他國家若也以牙還牙，特別是那些受影響最大的國家，像是加拿大、歐洲和德國，將對總體經濟造成嚴重的衝擊。」

拉加德說：「在競相提高關稅的貿易戰中，沒有贏家，往往是兩敗俱傷。」拉加德進一步表示，她期盼川普不會將關稅計畫付諸行動。

川普1日宣布將對輸美鋁材課徵10%關稅，並對進口鋼鐵祭出25%關稅，引發全球抨擊。川普之後還推文表示，華府在貿易戰中可「輕易獲勝」。