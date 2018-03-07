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中央社

IMF：貿易戰無贏家 將傷害全球成長

中央社2018/03/07 21:35
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社巴黎7日綜合外電報導）國際貨幣基金（IMF）總裁拉加德今天警告，美國總統川普宣布將對進口鋼鋁課徵關稅的計畫，恐引爆貿易戰，將傷害全球經濟成長。

拉加德（Christine Lagarde）告訴RTL電台：「倘若不但美國採取行動，其他國家若也以牙還牙，特別是那些受影響最大的國家，像是加拿大、歐洲和德國，將對總體經濟造成嚴重的衝擊。」

拉加德說：「在競相提高關稅的貿易戰中，沒有贏家，往往是兩敗俱傷。」拉加德進一步表示，她期盼川普不會將關稅計畫付諸行動。

川普1日宣布將對輸美鋁材課徵10%關稅，並對進口鋼鐵祭出25%關稅，引發全球抨擊。川普之後還推文表示，華府在貿易戰中可「輕易獲勝」。

美國盟友紛紛揚言將採取報復措施，以關稅伺候美國進口產品。歐洲聯盟（EU）今天公布報復措施細節。

拉加德呼籲各方進行談判、諮商，以達成協議。

拉加德說，她在某種程度上可以理解川普對全球貿易體系的失望。她說：「世上有些國家不尊重世界貿易組織（WTO）協議，要求技術移轉。中國即是一例，但它不是唯一這麼做的國家。」

川普政府把WTO視為美國優先政策的阻礙，批評WTO傷害美國的競爭力，甚至揚言要退出。（譯者：劉淑琴/核稿：劉學源）1070307

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