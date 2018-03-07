NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈北台灣最大考古休閒園區動土ATR新機　遠航今年將再引進2架跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

尿尿小童穿客家裝 源自一封台灣民眾投書

中央社2018/03/07 21:40
中央社 國際 / NOWnews
中央社 國際 / NOWnews

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）比利時知名景點尿尿小童今天換裝變成台灣客家小男孩，大大增加台灣知名度，但今天的熱鬧光彩背後有著外交人員努力不懈的辛勞，促成此事的正是一封台灣民眾的投書。

比利時首都布魯塞爾有400年歷史的尿尿小童（Manneken-Pis）身高只有55公分，這麼迷你的雕像雖然許多人看過後覺得有點失望，但不可否認卻是觀光客朝聖的必到之地，也吸引各國贈衣。

根據布魯塞爾市政府表示，尿尿小童約每3天就會換裝一次，在附近的尿尿小童已收藏約1000套世界各地捐贈的服飾。

駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁對中央社記者表示，促成尿尿小童換裝變成「台灣客家小男孩」的源頭是去年一名台灣熱心民眾投書到外交部，提到尿尿小童經常換穿不同國家衣服，能否讓尿尿小童也穿上有台灣特色的衣服。

外交部接到後這封投書後，非常重視這項建議，隨後發公文要駐處全力接洽，曾厚仁去年5月到任後，6月就開始推動。

至於為何選擇讓尿尿小童穿上客家服裝？曾厚仁說因為向國內好幾個單位詢問接洽，只有客委會最積極配合，去年11月布魯塞爾市政府通知審核通過後，駐處認為應該不只有贈衣及揭衣儀式，應該要有文化表演，很感謝客委會遴派屏東內埔國小學童前來表演客家歌舞。

曾厚仁表示，很高興這項活動受到國內重視，內埔國小由校長鍾炳雄親自帶隊率領8個學生及其家長不遠千里前來表演，將台灣客家文化呈現在許多國際人士面前，是非常有意義的活動。

今天尿尿小童將有1天時間換穿台灣客家服裝，曾厚仁說這個1天是過去9個月團隊的努力推動，過程很漫長，因為這是很受矚目的公眾外交活動，過程中因為一些考量也很低調，但很開心順利完成。1070307

IMF：貿易戰無贏家 將傷...施暴風波未退 韓名導金基德...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan