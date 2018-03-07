尿尿小童穿客家裝 源自一封台灣民眾投書

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）比利時知名景點尿尿小童今天換裝變成台灣客家小男孩，大大增加台灣知名度，但今天的熱鬧光彩背後有著外交人員努力不懈的辛勞，促成此事的正是一封台灣民眾的投書。

比利時首都布魯塞爾有400年歷史的尿尿小童（Manneken-Pis）身高只有55公分，這麼迷你的雕像雖然許多人看過後覺得有點失望，但不可否認卻是觀光客朝聖的必到之地，也吸引各國贈衣。

根據布魯塞爾市政府表示，尿尿小童約每3天就會換裝一次，在附近的尿尿小童已收藏約1000套世界各地捐贈的服飾。