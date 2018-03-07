尿尿小童穿客家裝 源自一封台灣民眾投書

（中央社記者唐佩君布魯塞爾7日專電）比利時知名景點尿尿小童今天換裝變成台灣客家小男孩，大大增加台灣知名度，但今天的熱鬧光彩背後有著外交人員努力不懈的辛勞，促成此事的正是一封台灣民眾的投書。
比利時首都布魯塞爾有400年歷史的尿尿小童（Manneken-Pis）身高只有55公分，這麼迷你的雕像雖然許多人看過後覺得有點失望，但不可否認卻是觀光客朝聖的必到之地，也吸引各國贈衣。
根據布魯塞爾市政府表示，尿尿小童約每3天就會換裝一次，在附近的尿尿小童已收藏約1000套世界各地捐贈的服飾。
駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁對中央社記者表示，促成尿尿小童換裝變成「台灣客家小男孩」的源頭是去年一名台灣熱心民眾投書到外交部，提到尿尿小童經常換穿不同國家衣服，能否讓尿尿小童也穿上有台灣特色的衣服。
外交部接到後這封投書後，非常重視這項建議，隨後發公文要駐處全力接洽，曾厚仁去年5月到任後，6月就開始推動。
至於為何選擇讓尿尿小童穿上客家服裝？曾厚仁說因為向國內好幾個單位詢問接洽，只有客委會最積極配合，去年11月布魯塞爾市政府通知審核通過後，駐處認為應該不只有贈衣及揭衣儀式，應該要有文化表演，很感謝客委會遴派屏東內埔國小學童前來表演客家歌舞。
曾厚仁表示，很高興這項活動受到國內重視，內埔國小由校長鍾炳雄親自帶隊率領8個學生及其家長不遠千里前來表演，將台灣客家文化呈現在許多國際人士面前，是非常有意義的活動。
今天尿尿小童將有1天時間換穿台灣客家服裝，曾厚仁說這個1天是過去9個月團隊的努力推動，過程很漫長，因為這是很受矚目的公眾外交活動，過程中因為一些考量也很低調，但很開心順利完成。1070307