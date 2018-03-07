鋼鋁重稅非炸彈 美國商務部長羅斯：我們沒有要摧毀世

美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週三 (7 日) 表示，政府並沒有要用關稅「炸毀」世界，「我們沒有這種意圖」。

羅斯週三接受 CNBC 訪問，他強調，美國總統川普日前已表示，「有意對加拿大、墨西哥提供 (鋼鋁重稅) 豁免」。

週一，川普在推特上發文指出，「唯有簽署新的、公平的北美自貿協定，鋼鐵、鋁材關稅，才可能調降。」而當天，美國、加拿大、墨西哥等國代表，正在進行北美自貿協定談判。

川普打算對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。