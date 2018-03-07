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鋼鋁重稅非炸彈 美國商務部長羅斯：我們沒有要摧毀世

鉅亨網2018/03/07 21:56
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美國商務部長羅斯 (Wilbur Ross) 週三 (7 日) 表示，政府並沒有要用關稅「炸毀」世界，「我們沒有這種意圖」。

羅斯週三接受 CNBC 訪問，他強調，美國總統川普日前已表示，「有意對加拿大、墨西哥提供 (鋼鋁重稅) 豁免」。

週一，川普在推特上發文指出，「唯有簽署新的、公平的北美自貿協定，鋼鐵、鋁材關稅，才可能調降。」而當天，美國、加拿大、墨西哥等國代表，正在進行北美自貿協定談判。

川普打算對進口鋼鐵、鋁材，分別徵收 25% 及 10% 的關稅，引發國際社會不滿，歐盟等多個國家，揚言採取報復性關稅，未料川普竟「加碼」，宣稱要對歐盟的進口車徵稅。

投資人擔心，上述情況將引發貿易戰。

川普在推特發文稱，美國與他國貿易，卻產生鉅額虧損，在這種情況下，「貿易戰就是好事，美國將輕易獲勝。」

川普打算課徵「鋼鋁重稅」的決定，令向來反對實施懲罰性關稅的白宮國家經濟委員會主任科恩 (Gary Cohn) 無法接受，宣布辭職。

據悉，早在川普宣布「鋼鋁重稅」決策前，科恩便為此與「主戰派」的羅斯，展開激烈辯論。

外界認為，科恩的離職，頗有「白宮政變」的意味；不過，羅斯否認這種看法，並說，「他 (科恩) 在稅改方面，做得非常好。」

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