NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈行草書法　賴逸白仍存赤子之心北台灣最大考古休閒園區動土跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

昔日南霸天 高雄議會只有陳田錨派

中央社2018/03/07 21:53
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄7日電）前高雄市議會議長陳田錨在高雄市議會有超過30年的資歷、光是議長任期就5屆逾20年，陳田錨奠定了他在高雄市政壇的地位，影響力無人能出其右。

陳田錨生於1928年，出身台灣五大家族的高雄陳家，陳家在第一代陳中和奠基，百年來累積龐大政商勢力，在高雄「喊水可結凍」，陳田錨父親陳啟清擔任過市議員和國代，伯父陳啟川則曾任省轄市時代的高雄市長。

陳田錨也接下上一代的政治衣缽，連任高雄市在省轄市時期的第4屆到第7屆的市議員，並於第7屆擔任議長。高雄市改制為直轄市後，又再度獲選為高雄市議員並連任了4屆議長，創下高雄市議會任期最長的議長。

不僅如此，陳田錨家族在政商界開枝散葉，擁有欣高石油氣公司，還創設大眾銀行（現已併入元大銀行），過去由陳田錨擔任董事長，之後才交棒給曾任立委的次子陳建平，長子陳建東現任欣高總經理。

叱吒風雲數十年，儘管身為國民黨籍，但陳田錨為人海派，關係橫跨藍綠，他今天辭世，與他共事過的議員都感到不捨，曾任高市議員的民進黨立委趙天麟更推崇他是「高雄的資產」。

一路受到陳田錨提拔的前高雄市議會秘書長徐隆盛今天指出，老議長年事已高，身體在去年就明顯變得虛弱。

徐隆盛追隨陳田錨逾20年，即使陳田錨在民國87年卸下議長職務，他仍固定每星期到陳家陪老議長喝茶聊天，與陳田錨的情感有如父子一般。

立委黃昭順談到陳田錨滿心不捨，她說老議長和她的父親是好友，她是被陳田錨勸進參選高雄市議員，如果沒有陳田錨鼓勵開啟她的從政之路，她應該還是名在醫院服務的藥師。

黃昭順說，和老議長的情感有如父女，她在高雄市改制後擔任第1、2、3屆議員時，因為有陳田錨的加持，豐富了她的從政資歷，嫻熟的議事運作也多來自陳田錨的教導。

她說，生性幽默的陳田錨常用智慧化解議會藍綠的衝突，黃昭順說當時的高雄市議會沒有藍綠之別，「只有陳田錨派」。

從政後與陳家建立良好的互動，春節期間還拜訪陳田錨，趙天麟告訴中央社記者，「陳田錨是可敬的長者」、「高雄的資產」，不吝提攜後輩，令他懷念。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070307

積極協助WHO推案 吳運東...恢復交易前夕 北農董座總座...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan