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南北韓領袖將會談 小泉純一郎：施壓成功

中央社2018/03/07 21:57
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者黃名璽東京7日專電）南韓昨天宣布南北韓將於4月底舉行第3次高峰會，日本前首相小泉純一郎今天說，施壓北韓看來是成功的，他期待美國與北韓能直接對話，讓北韓理解放棄核武才有利長遠發展。

率領總統特使團訪問平壤的南韓青瓦台國家安保室長鄭義溶，昨天在青瓦台表示，南北韓將於4月底，在板門店南韓一側的和平之家舉行第3次高峰會。

小泉純一郎今天下午在東京的外國記者俱樂部演講，他在回應提問時表示，北韓可能受到各國經濟制裁的壓力，及不知道美國總統川普會有什麼動作，甚至美國會不會步向戰爭等，才讓北韓願意談判，「看來施壓北韓是成功的」。

他說，北韓勞動黨委員長金正恩還年輕，未來路還很長，現在就開戰可能不是上策，所以小泉期待情勢能朝這個方向發展，透過美國與北韓直接對話，讓北韓了解不擁有核武，對長遠發展才是好事。

談到日本首相安倍晉三有沒有可能跟金正恩會面，小泉純一郎說，他認為安倍晉三想跟金正恩會面，但要金正恩也願意雙方才可能會面，「我認為要看對方」。

另外，主張零核電的小泉純一郎說，只要自民黨的首相主張零核電，自民黨的議員就會馬上改變，然後大多數議員就會贊成。只要朝野政黨齊心協力，就一定可以推動零核電政策。

他認為，只要首相願意邀專家學者研商對策，日本很快就能打造出不用核電、改用再生能源的經濟發展體制。

不過，小泉純一郎說，「現在的安倍政權是不可能的」，但不久的將來，只要國民都支持自民黨改變，就一定能實現零核電目標。

談到為何從以往認為必須有核電變成主張零核電，小泉純一郎說，過去擔任首相時，認為核電是必要的，但2011年他從電視上看到東北的地震、海嘯與福島核電廠的災害等，還相信日本的核電廠跟三哩島、車諾比（Chernobyl）核電廠都不同，絕對安全這樣的說法。

他說，但連續看了幾天的悲慘狀況，事實卻不是如此，讓他開始有了疑惑。

小泉純一郎說，他開始閱讀跟核電廠有關的書，後來發現日本核電廠聲稱的安全、電價便宜及零排碳，全部都是謊言。

他說，從2011年的311大地震以來，日本的核電廠幾乎都停止運轉，也從來沒有因為電力不足而發生停電，這就證明零核電的確是可行的。（編輯：郭中翰）1070307

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