談請辭婦聯會主委 雷倩：遭攻擊體無完膚

（中央社記者謝佳珍台北7日電）中華民國婦女聯合會主任委員雷倩今晚表示，她去年接任主委，被賦予任務，但過程中被攻擊得體無完膚，因完成階段性任務，因此請辭。雖然雷倩請辭，但經慰留後，同意留任。

婦聯會傍晚發布新聞稿指出，雷倩自接任主委以來，已3次請辭，分別為今年2月23日、3月3日書面請辭，以及今天再於常務委員會議上口頭請辭，經出席常委一致慰留，雷倩勉為同意留任。

雷倩晚間接受中央社記者訪問，談及心路歷程表示，她去年12月擔任主委，臨危受命，就婦聯會為避免被認定為國民黨附隨組織，與內政部及不當黨產處理委員會進行的行政協商處理收尾工作，以如履薄冰之心，戮力從公。