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中央社

憂同步恐攻出現 杜特蒂：政府無力兼顧

中央社2018/03/07 22:11
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者林行健馬尼拉7日專電）隨著恐怖分子接連在首都大馬尼拉區落網，菲律賓總統杜特蒂今天說，恐怖主義可能從南部民答那峨島擴散到中部，坦承政府無力應付同步恐攻，考慮以武裝偏遠地區平民來因應。

杜特蒂（Rodrigo Duterte）今天在馬尼拉以北130多公里的丹轆市（Tarlac）發表演講時說：「這只是假設性的，我不想嚇壞你們，但如果恐怖分子在維薩亞斯或民答那峨島3或4個地方同步發動攻擊，我們將難以兼顧。」

他接著說：「這會流很多血…我希望這些混亂能局限在民答那峨島。」

菲律賓是由北部呂宋島（Luzon）、中部維薩亞斯群島（Visayas）和南部民答那峨島（Mindanao）3大島群組成。民答那峨島因地理及歷史因素，過去一直受分離主義及恐怖主義困擾。

去年5月，民答那峨島穆斯林城市馬拉韋市（Marawi）爆發長達5個月的反恐圍城戰事，政府軍與恐怖分子雙方超過1100人陣亡，全島迄今仍因恐怖威脅而處於戒嚴狀態中。

為因應恐怖分子作亂的可能性，杜特蒂表示不排除武裝偏遠地區的平民，但會事先徵詢軍方的意見。

菲國軍警聯合小組過去數週內，接連在馬尼拉市逮捕疑為伊斯蘭國組織（IS）成員的埃及籍男子拉斯奎德（Fehmi Lassqued）和菲國「馬巫德集團」（Maute）小頭目洛孟多（Nazzer Lomondot）。

雖然馬尼拉警方多次安撫民眾擔憂情緒，表示沒有發現直接的恐怖威脅，但軍方已開始與穆斯林社團協調，隨時通報可疑人士的行蹤，孤立從南部北上的恐怖分子，防止首都遭到恐怖攻擊。

安全事務專家班樂義（Rommel Banlaoi）在菲國DZMM廣播節目中說，恐怖分子不太可能在馬尼拉發動類似馬拉韋市的集體暴亂，但需提防獨來獨往的「孤狼」犯案。（編輯：郭中翰）1070307

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