航源FC客場遭逆轉 亞足聯盃首戰吞敗

（中央社記者李晉緯澳門7日電）台灣的航源FC今天在亞足聯盃首戰先馳得點，上半場還以2比0領先，但下半場開踢後，卻在對手一波不到20分鐘內連進3球的猛攻後遭到逆轉，終場以2比3吞敗。

亞足聯盃（AFC CUP）I組首戰，今天由台灣的航源FC在客場挑戰澳門賓菲加一役揭開序幕，這場在澳門運動場進行的比賽，包括澳門當地媒體、國際賭盤等，在賽前普遍看好賓菲加。

但比賽開踢後，航源FC展現不讓人看扁的氣勢，在比賽第19分鐘，林世凱自左翼將球吊中，跟進的前鋒陳慶烜頭槌破網，率先進球取得領先。