幼兒園才傳虐童又爆衛生差　師剪腳指甲沒洗手就餵小孩

綜合媒體報導，顏姓家長指控， 2 歲大的兒子到幼兒園上學之後，身上常出現不明外傷，且出現驚恐情緒，有時睡夢中還會被驚醒，經調閱監視器畫面後，發現 36 歲的吳姓女班導和 27 歲的陳姓女助理有不當管教行為，對幼童有包括拖行、腳踢、直接拎起甚至過肩摔等粗暴行為，且在 17 天內就有 60 次類似的不當行為，氣得家長提告傷害。

台南一間幼兒園遭家長指控教師有不當管教情形，一名顏姓家長發現 2 歲大的兒子身上出現不明外傷，且常有驚恐情緒，經調閱監視器畫面後，發現 2 名幼兒園老師對小孩有拖行、腳踢、直接拎起等暴力行為，目前警方已介入調查。今（ 7 ）日又有其他家長爆料，指控該幼兒園的老師衛生習慣不佳，竟在剪完腳指甲後，沒洗手就拿食物給孩子吃。

對此，園方回應表示，遭指控的班導和助理在 2 月底都已離職，兩人有完整的幼保科系學歷和證照，之前沒有違規、施虐紀錄，也否認有施暴的狀況，園方將配合司法調查。

《蘋果日報》報導，另名家長爆料指該幼兒園有衛生不佳問題，甚至有老師在上課時間，直接坐在幼童的課桌上剪指甲，剪完沒洗手就拿小饅頭給幼童吃。該名家長曾詢問過園方，但園方始終含糊其辭、不認錯，加上孩子出現恐懼上學、夢中驚醒等狀況，最後只好趕快讓小孩轉校。他也指出，光是 2016 年中下旬就有將近 10 名幼童轉走，對此，園方表示暫不回應。

教育局表示，該幼兒園在 2016 年間已遭家長投訴，經查後也的確發現有拖行、拎著幼童的不當管教情形，但因該名老師已離職，家長也決定讓孩子轉校，所以並未成案。不過，若此次事件屬實，將對幼兒園負責人處以 3000 元以上、 3 萬元以下罰鍰，並會約談兩名老師到案說明。