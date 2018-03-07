又出包！日本自衛隊運輸直升機飛行途中艙門掉落

日本自衛隊一架CH-47J 「契努克」( Chinook )運輸直升機 6 日飛行途中後艙門竟然掉落，所幸沒有造成傷亡。自衛隊正在搜尋掉落的艙門，並調查艙門掉落的原因。

日本媒體報導，一架載有 4 名自衛隊員的 CH-47J 直升機，從沖繩那霸基地飛往鹿兒島分屯基地進行夜間降落訓練途中，機身後方的艙門突然脫落。掉落的艙門長約 2.4 公尺、寬約 1.6 公尺、重約 31 公斤，艙門疑似掉在距離基地東南方的森林之中。

防衛省研判由於附近沒有民宅，所以未造成民眾傷亡。但這是繼 2 月一架陸上自衛隊 AH-64D 攻擊直升機墜毀，撞上民宅後，自衛隊直升機再出包。