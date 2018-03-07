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又出包！日本自衛隊運輸直升機飛行途中艙門掉落

記者呂烱昌／綜合報導2018/03/07 23:30
▲日本航空自衛隊CH-47J直升機。 （圖／航空自衛隊 )
▲日本航空自衛隊CH-47J直升機。 （圖／航空自衛隊 )

日本自衛隊一架CH-47J 「契努克」( Chinook )運輸直升機 6 日飛行途中後艙門竟然掉落，所幸沒有造成傷亡。自衛隊正在搜尋掉落的艙門，並調查艙門掉落的原因。

日本媒體報導，一架載有 4 名自衛隊員的 CH-47J 直升機，從沖繩那霸基地飛往鹿兒島分屯基地進行夜間降落訓練途中，機身後方的艙門突然脫落。掉落的艙門長約 2.4 公尺、寬約 1.6 公尺、重約 31 公斤，艙門疑似掉在距離基地東南方的森林之中。

防衛省研判由於附近沒有民宅，所以未造成民眾傷亡。但這是繼 2 月一架陸上自衛隊 AH-64D 攻擊直升機墜毀，撞上民宅後，自衛隊直升機再出包。

CH-47 由美國波音公司所製造，是一款多功能、雙引擎，雙旋翼的中型運輸直升機，這款直升機以美洲原住民契努克族為名。CH-47 主要任務是部隊運輸、火炮調遣與戰場補給等。

CH-47 於 1961 年首飛、1962 年進入美軍服役，一共生產逾 1,200 架，被外銷到 10 多個國家服役。我國陸軍曾採購 3 架波音234（Boeing-234）直升機，也就是 CH-47 的民用型。在陸軍 1990 年代引進 9 架 CH-47SD 直升機後，波音234 直升機移交給內政部空勤總隊。當時採購價格為每架 3.000 多萬美元(約 10 億台幣)，編號 7303 的 CH-47SD 於2008 年 12 月 18 日因機件故障，迫降於高雄縣旗山鎮中寮山區，造成機身嚴重受損。

日本川崎重工在 1986 年獲得授權生產的 CH-47D 直升機，稱為 CH-47J，成為陸上自衛隊與航空自衛隊共通運用機型。在 1995 年後產製的規格類似 CH-47SD，稱為 CH-47JA；目前自衛隊的 CH-47J 型機均已除役，機隊僅保存 1995 年後生產的 CH-47JA型。陸上自衛隊共有 55 架 CH-47JA、航空自衛隊有 15 架CH-47JA。

 

 

 

關鍵字自衛隊ch-47ah-64空勤總隊
習近平贊同修憲：體現黨意民意運輸機與A380滯銷　空巴大裁員

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