陳其邁初選出線綠力挺 藍盼君子之爭

（中央社記者程啟峰高雄7日電）民進黨高雄市長黨內初選，立委陳其邁大勝，黨內同表全力輔選。國民黨高雄市黨部主委韓國瑜則期待年底市長選舉，兩黨君子之爭。

韓國瑜下午發布新聞簡訊表示，祝福陳其邁勝出市長初選，也期待年底市長選舉，兩黨是君子之爭，一切的奧步到此止步。

韓國瑜並表示，高雄在民進黨執政近20年，經濟環境出現問題，希望大家共同努力，找回高雄榮耀，為庶民拚經濟，為年輕人找未來。

表態參選市長的國民黨立委陳宜民與陳其邁同樣出身醫界，陳宜民也歡迎市民對他們兩名醫師市長參選人「超級比一比」。