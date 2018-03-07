作品觸北京底線 張戎無法出席澳門文學節

（中央社香港7日綜合外電報導）由於澳門當局表示，張戎、詹姆斯‧丘奇和金淑姬3位作家可能不得入境，這3人將不再參加澳門文學節。這再次顯示，北京對轄下各地區的立場正益趨強硬。

旅居英國倫敦的張戎對中國政治體制抱持高度批評態度，她著有「鴻：三代中國女人的故事」、「慈禧：開啟現代中國的皇太后」與爆炸性傳記「毛澤東：鮮為人知的故事」等暢銷作品，都在中國大陸遭禁。

當局矛頭指向的另外兩位作家，都寫出了和北韓相關的有深度作品。北韓將中國視為主要盟友以及外交上的捍衛者。

2018年「雋文不朽」澳門文學節將在10日展開。澳門文學節項目總監白艾德 （Helder Beja）向法新社表示：「我們獲得非正式通知，這些嘉賓來澳門的時機不對，極有可能無法順利入境。」