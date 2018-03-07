NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈ATR新機　遠航今年將再引進2架人體第二層肌膚　以「布」喚起回憶跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

作品觸北京底線 張戎無法出席澳門文學節

中央社2018/03/07 22:42
中央社 兩岸 / NOWnews
中央社 兩岸 / NOWnews

（中央社香港7日綜合外電報導）由於澳門當局表示，張戎、詹姆斯‧丘奇和金淑姬3位作家可能不得入境，這3人將不再參加澳門文學節。這再次顯示，北京對轄下各地區的立場正益趨強硬。

旅居英國倫敦的張戎對中國政治體制抱持高度批評態度，她著有「鴻：三代中國女人的故事」、「慈禧：開啟現代中國的皇太后」與爆炸性傳記「毛澤東：鮮為人知的故事」等暢銷作品，都在中國大陸遭禁。

當局矛頭指向的另外兩位作家，都寫出了和北韓相關的有深度作品。北韓將中國視為主要盟友以及外交上的捍衛者。

2018年「雋文不朽」澳門文學節將在10日展開。澳門文學節項目總監白艾德 （Helder Beja）向法新社表示：「我們獲得非正式通知，這些嘉賓來澳門的時機不對，極有可能無法順利入境。」

白艾德表示這項通知來自「有關當局」，但不願多做解釋。

白艾德向法新社說：「我們不想把他們置於那種處境，所以建議他們不要前來。」

居於紐約的金淑姬是作家兼調查記者，曾臥底體驗北韓生活，寫出暢銷書「沒有您，就沒有我們」；詹姆斯‧丘奇（James Church）則是一名前西方情報官員的筆名，他撰寫了以虛構的北韓警員「O偵探」（Inspector O）為主角的系列小說。（譯者：陳乃瑜/核稿：張佑之）1070307

陳其邁初選出線綠力挺 藍...歐元區經濟成長率下修 仍為...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan