〈明泰結盟佳世達〉佳世達深耕三大營運方向 著眼5G

優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發是佳世達 (2352-TW) 近幾年持續深耕的三大營運方向，董事長陳其宏透過併購、入股及策略結盟等方式，積極轉型發展，繼去年收購 POS 系統廠拍檔科技與工業電腦廠友通 (2397-TW) 後，今 (7) 日再下一城，以 23 億元取得明泰(3380-TW)18.37% 股權，補足在解決方案上缺少網通資源的版圖，目標鎖定未來的 5G 大商機。

佳世達轉型成效顯現，目前在醫療事業的布局上，蘇州、南京兩家醫院營收快速成長，去年轉盈，目前已有在 2019 年海外掛牌的規劃；另外，還有明基三豐、明基口腔醫材、明基透析等在醫療事業的布局，在台灣，智慧醫療聯手彰化基督教醫院，智慧醫院、智慧運輸機器人 MiBot 已導入員林基督教醫院，未來將會持續擴散佈點，且拓展至中國及東南亞市場。