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〈明泰結盟佳世達〉佳世達深耕三大營運方向 著眼5G

鉅亨網2018/03/07 22:47
鉅亨網 / NOWnews
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優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發是佳世達 (2352-TW) 近幾年持續深耕的三大營運方向，董事長陳其宏透過併購、入股及策略結盟等方式，積極轉型發展，繼去年收購 POS 系統廠拍檔科技與工業電腦廠友通 (2397-TW) 後，今 (7) 日再下一城，以 23 億元取得明泰(3380-TW)18.37% 股權，補足在解決方案上缺少網通資源的版圖，目標鎖定未來的 5G 大商機。

佳世達轉型成效顯現，目前在醫療事業的布局上，蘇州、南京兩家醫院營收快速成長，去年轉盈，目前已有在 2019 年海外掛牌的規劃；另外，還有明基三豐、明基口腔醫材、明基透析等在醫療事業的布局，在台灣，智慧醫療聯手彰化基督教醫院，智慧醫院、智慧運輸機器人 MiBot 已導入員林基督教醫院，未來將會持續擴散佈點，且拓展至中國及東南亞市場。

在解決方案部分，6 大智能事業，包括智慧零售、智慧製造、智慧能源、智慧企業、智慧教育、智慧醫療，相關組織及產品日益完善，朝全方位軟硬體服務系統整合供應商方向發展，2016 年與中華電 (2412-TW) 等通路合作強化市場銷售，同時成功打入中國大陸及新興國家中東地區。

佳世達指出，在加速解決方案開發上，除加速集團內部橫向整合，也結合外部資源，包括微軟、英特爾等知名企業合作、去年收購友通、拍檔，及投資維田等，透過入股、併購等來加快發展腳步。

佳世達表示，在解決方案部分包括了友通、拍檔、維田等，分別屬於主機板、POS 系統及工業用觸控螢幕等領域，看中未來 5G 的發展，為了補足在網通上的資源，因此以每股價格 23 元，總金額 23 億元，認購明泰 1 億股。

董事長陳其宏強調，解決方案是佳世達策略發展主軸之一，物聯網技術是解決方案的重要關鍵，明泰擅長網通設備研發、製造與服務，未來雙方策略聯盟，可擴大彼此的通路市場，在 5G 龐大商機下，異業合作深耕車聯網、智慧城市及工業 4.0。

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關鍵字佳世達明泰友通維田headline
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