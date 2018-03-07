印度資通訊展 台灣精品成焦點

外貿協會行銷專案處副處長蔡明耀表示，在全球5G即將興起之際，物聯網科技已成為下世代的主流，在全球資通訊產業占有重要地位的台灣廠商擁有許多優質產品和方案，貿協藉著這項展覽，特別加強展示物聯網方面的台灣精品，單單物聯網參展廠商就占30%。

這是中華民國對外貿易發展協會執行經濟部國際貿易局委辦台灣產業形象廣宣計畫新南向市場，今年在印度的首場活動。

南亞最大的印度資訊通訊展7日開幕到9日結束，貿協在展場中設置台灣精品館，展出華碩、微星、訊舟、艾法等20家廠商的64件台灣精品。他們是2017年底選出的台灣精品廠商，推出的產品包括物聯網科技、資通訊及電競類等。

蔡明耀說，這些2017年底選出的台灣精品，於1月參加美國年度消費電子展（CES）後，今年在全球的第二場參展活動，也代表台灣對印度市場的看重，希望讓印度民眾更加了解台灣精品。

此外，由於在印度參展著重展示最新的台灣精品，較少著墨廠商與廠商間的洽談會，蔡明耀說，台灣精品未來在印度參展，也將擴大洽談專區的設置，盼協助台灣精品廠商找到合適的印度合作夥伴。

在今天開幕的台灣精品館中，包括為空氣污染偵測提供完整方案的訊舟AirBox盒子，提供居家互聯網以手機遙控家電解決方案的艾法i-Ctrl無限遙控盒，還有宏碁雲端技術服務的智雲數位看板、技嘉微型工業電腦主機板等，都吸引參觀者的目光。

印度資通訊展今年邁入第26屆，共有包含台灣、美國、以色列等25國和地區475家廠商參展，估計將吸引2萬名訪客參觀。

印度總理莫迪（Narendra Modi）在推出「來印度製造」（Make in India）、「數位印度」（DigitalIndia）、「智慧城市」（Smart Cities）等多項計畫後，全球廠商都看好印度市場的成長，而這場南亞最大的資通訊盛會，也成為各大廠露臉，向印度市場推廣的最佳場合。（編輯：郭中翰）1070307