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中央社

報復川普關稅 歐盟鎖定美花生醬柳橙汁

中央社2018/03/07 23:07
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天表示，美國總統川普揚言對輸美鋼鋁課徵關稅的計畫倘若付諸實施，歐盟將對美國進口的花生醬、柳橙汁和波本威士忌等產品，採取報復措施。

法新社報導，川普發動的貿易攻勢引發他的首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）不滿而請辭。寇恩深具影響力，曾任職於華爾街知名投資銀行高盛集團（GoldmanSachs），他強力反對川普的鋼鋁關稅計畫。

主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstroem）說，全面性跨太西洋貿易戰「不符合任何人的利益」。這番說法和川普看法大相逕庭，川普上週宣稱貿易戰對美國來說「不但是好的，也容易取勝」。

瑞典籍的馬姆斯壯在歐盟執委會討論美國關稅議題後告訴記者：「貿易戰沒有贏家」。

川普尚未將鋼鋁關稅計畫簽署生效，歐盟也暫時不祭出報復措施。但馬姆斯壯表示，擬定的目標清單中包括鋼鐵、工業和農產品。

馬姆斯壯說：「清單中包括某些威士忌，另外還有像是花生醬、小紅莓、柳橙汁等。」

馬姆斯壯表示，歐盟仍將試圖勸說華府不要將關稅計畫付諸實現。她說，這項關稅計畫恐造成歐洲成千上萬人失業。（譯者：劉淑琴/核稿：徐崇哲）1070307

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