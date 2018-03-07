報復川普關稅 歐盟鎖定美花生醬柳橙汁

（中央社布魯塞爾7日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天表示，美國總統川普揚言對輸美鋼鋁課徵關稅的計畫倘若付諸實施，歐盟將對美國進口的花生醬、柳橙汁和波本威士忌等產品，採取報復措施。

法新社報導，川普發動的貿易攻勢引發他的首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）不滿而請辭。寇恩深具影響力，曾任職於華爾街知名投資銀行高盛集團（GoldmanSachs），他強力反對川普的鋼鋁關稅計畫。

主管貿易事務的歐盟執行委員馬姆斯壯（CeciliaMalmstroem）說，全面性跨太西洋貿易戰「不符合任何人的利益」。這番說法和川普看法大相逕庭，川普上週宣稱貿易戰對美國來說「不但是好的，也容易取勝」。