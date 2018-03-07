新加坡：目前不考慮對塑膠袋收費

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）新加坡民眾對塑膠袋需求量大，多半使用超市免費提供的購物塑膠袋，鮮少自備環保袋，不過，新加坡目前仍不考慮對塑膠袋收費，而是鼓勵減少使用，降低對環境污染。
新加坡環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連?表示，新加坡並不是直接掩埋塑膠用品垃圾的國家，而是採取焚化方式，即便改用其它紙製或可生物分解用品，仍會為環境帶來破壞。
她指出，新加坡目前不會考慮要民眾支付塑膠袋費用，而是會和企業和有關機構合作，鼓勵民眾降低減少使用塑膠袋。
許連?認為，禁用塑膠袋或對塑膠袋收費等措施，均無助改善環境，最佳解決方式是鼓勵可以重複使用的環保袋或食物容器。
新加坡國會目前正辯論預算案，其中，購物塑膠袋是否收費，也成關注焦點。
另外，新加坡聯合早報引述許連?的話指出，新加坡環境溼熱，民眾也需要塑膠袋裝垃圾，否則會引來蟑螂和老鼠，進而引發更嚴重的環境衛問題。
部分新加坡民眾也逐漸意識到過度使用塑膠袋可能對環境造成危害，呼籲少用塑膠袋。新加坡本地諸如職總平價超市、百美超市及昇菘超市等，去年曾探討是否要對塑膠袋加收費用。
文字工作者陳士銘告訴中央社記者，多數民眾步出超市，幾乎手提多個裝滿肉類、蔬果或日用品塑膠袋。塑膠袋目前雖是民生必需品之一，但減少使用或使用食物容器，的確有利於環保。
部分在新加坡工作的台灣人認為，台灣今年元月起擴大限塑，新增7類通路包括飲料店、書局、藥局等均不得免費提供購物用塑膠袋，不過，新加坡對減少塑膠袋使用似乎仍在起步階段。（編輯：高照芬）1070307