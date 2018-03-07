新加坡：目前不考慮對塑膠袋收費

（中央社記者黃自強新加坡7日專電）新加坡民眾對塑膠袋需求量大，多半使用超市免費提供的購物塑膠袋，鮮少自備環保袋，不過，新加坡目前仍不考慮對塑膠袋收費，而是鼓勵減少使用，降低對環境污染。

新加坡環境及水源部兼衛生部高級政務部長許連?表示，新加坡並不是直接掩埋塑膠用品垃圾的國家，而是採取焚化方式，即便改用其它紙製或可生物分解用品，仍會為環境帶來破壞。

她指出，新加坡目前不會考慮要民眾支付塑膠袋費用，而是會和企業和有關機構合作，鼓勵民眾降低減少使用塑膠袋。

許連?認為，禁用塑膠袋或對塑膠袋收費等措施，均無助改善環境，最佳解決方式是鼓勵可以重複使用的環保袋或食物容器。