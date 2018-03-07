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中央社

春訪團訪印尼 舞鈴之美饗僑胞

中央社2018/03/07 23:12
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社記者周永捷雅加達7日專電）僑務委員會「2018年春節文化訪問團」今天晚間在雅加達金莎俱樂部表演，由台灣「舞鈴劇場」以結合傳統藝術、舞蹈與科技的精湛表演，讓在場僑胞及印尼民眾讚嘆不已。

僑委會春節文化訪問團由國策顧問張富美擔任團長，率領台灣知名表演團體「舞鈴劇場」赴印尼演出3場。這次春訪團赴印尼表演的活動由雅加達台灣工商聯誼會、雅加達留台校友會聯合舉辦。

這次表演以「海洋慶典」（Ocean Celebration）為主題，台灣四周環海，結合扯鈴、舞蹈、音樂、燈光，並搭配舞台技術、視覺創意、3D虛擬等特效方式，呈現一幕幕人、鈴、線所交織而成的海洋風景，讓觀眾體會台灣多元豐富的文化特色。

舞鈴劇場是台灣首屈一指的表演團隊，有台灣版太陽劇團的美譽。春訪團7日晚間在金莎俱樂部（SenseInternational Executive Club）的表演吸引台商、僑胞、印尼各界人士約800餘人到場觀賞。

駐印尼代表陳忠致詞表示，新南向政策除了經濟層面，也包括文化交流等領域，他肯定今年表演節目充分展現台灣文化與創意，讓觀眾留下難忘的印象。

張富美表示，希望透過精采的扯鈴演出，增進台灣與印尼的文化交流，她也邀請在場觀眾有機會到台灣旅遊，欣賞類似「舞鈴劇場」等台灣藝術表演節目，體驗台灣民間藝術文化的多元特色。（編輯：郭中翰）1070307

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