春訪團訪印尼 舞鈴之美饗僑胞

（中央社記者周永捷雅加達7日專電）僑務委員會「2018年春節文化訪問團」今天晚間在雅加達金莎俱樂部表演，由台灣「舞鈴劇場」以結合傳統藝術、舞蹈與科技的精湛表演，讓在場僑胞及印尼民眾讚嘆不已。

僑委會春節文化訪問團由國策顧問張富美擔任團長，率領台灣知名表演團體「舞鈴劇場」赴印尼演出3場。這次春訪團赴印尼表演的活動由雅加達台灣工商聯誼會、雅加達留台校友會聯合舉辦。

這次表演以「海洋慶典」（Ocean Celebration）為主題，台灣四周環海，結合扯鈴、舞蹈、音樂、燈光，並搭配舞台技術、視覺創意、3D虛擬等特效方式，呈現一幕幕人、鈴、線所交織而成的海洋風景，讓觀眾體會台灣多元豐富的文化特色。