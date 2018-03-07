北農休市風波 吳音寧：一直都有向市府報告

吳音寧說，當務之急就是讓8日開市可順暢進行，身為全台最大批發市場的總經理，責任就是要把全國產地蔬果送到市場拍賣後再提供給消費者，且從2月27日至今，北農都是全體動員且排除輪休。

連日未公開露面的吳音寧和農委會副主委陳吉仲今晚到第一果菜市場視察，確保明天開市拍賣順暢。兩人視察前受訪，農委會副主委陳吉仲說，休市3天問題，下星期會公布相關制度和法規以及所有會議紀錄。

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北農產運銷公司農曆春節後休市多天，拍賣價崩跌，北市府和農委會互槓。北農總經理吳音寧今晚到第一果菜市場視察時，對於近日風波，她強調，她是由農委會和北市府選出來的總經理，過程中都有跟市府市場處和農委會報告。

吳音寧說，2月27日發生蔬菜量增價跌狀況後，過程中台北市政府和農委會都有出面協助，她且也有跟市場處和農委會報告聯繫產地情形，「讓所有產地蔬果進到批發市場拍賣再送到消費者手中，這是自己目前最關心也是最重要的任務。」

吳音寧提到，2月27日當天進貨量是北農史上平日單一進貨量的最大量，當天所有拍賣員都延長加班，直到中午，最後自己也鬆了一口氣，終於把近3000公噸的蔬果全部拍賣完畢，且當天均價是新台幣21.5元。

對於休市引起外界質疑，吳音寧提到去年7月6日休市日會議過程，她說，市場處依慣例找17個單位開會，會議後她詢問參與會議的經理，經理回報會議中和農聯社經理對於傳統節慶天公生要連休三天表達不妥，主要是考量冬季蔬菜生長問題，若氣溫佳，蔬菜成長會非常快速。

吳音寧說，經理的專業看法認為不適宜休市3天，但因其他單位強烈表達要休市3天立場，市場處最後才做出決定，事後就按照會議決議的年度休市表進行相關作業。

媒體詢問經過幾天休市風波是否覺得委屈，吳音寧說，她不委屈，身為北農總經理就是和北農把批發工作做好。

吳音寧下午缺席市府記者會，讓台北市副市長兼北農董事長陳景峻當場表達不滿。對於媒體詢問是否辭職，吳音寧表示，她是董事會聘任的總經理，董事會組成有農委會和北市府。

吳音寧並說，休市3天不是造成蔬果價格波動的單一原因，今年還有另一個原因，就是過年後氣溫回溫，造成蔬果生長很快量變多。她強調2月27日當天，北農有把當天蔬果全部拍賣完，單價是21.5元。

陳吉仲說，今晚到場視察，就是因為先前發生蔬菜爆量價跌狀況，農委會已經通知產地市場先分散供應量，有把握明天拍賣量會維持2500噸，價格維持在每公斤18元到20元。

他強調，農委會絕對有責任解決連休三天造成農產品供銷問題，會考量農民端收益以及消費者需求。

台北果菜市場2月24日至26日連休3天，27日開市時蔬菜爆量，到貨量近3000公噸，較平時交易量的1600公噸至1800公噸多出千噸，蔬菜價格也因此大跌，農民苦不堪言。3月5日至7日又休市3天，外界關注明天上午開市狀況。（編輯：黃瑞弘）1070307