殺價新招？網購買家稱沒錢取貨　「降500就買」拗降價

不少人都有網購經驗，但竟然還有這種殺價手法？一名網友表示，日前有買家向他下單訂貨，但商品寄到後卻告知還差 500 元無法取貨，更直接說「降 500 我就買了」要他便宜賣，讓他超火大，將整段對話 po 上網並怒批「沒有預算就不要買東西」。

該名網友在臉書《爆怨公社》 po 文表示，日前有買家向他下單訂東西，但商品寄達後，對方卻說錢不夠無法取貨，他請對方趕快在系統裡按退件，對方卻說找不到選項，原 po 再向他抱怨「沒錢為什麼還要訂東西啊」、「如果你當初預算不夠，就不要下單」，不料對方卻理直氣壯地回「當初夠啊，只是花掉了」，之後更直接要求「降 500 我就買了」，要他降價。