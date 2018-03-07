殺價新招？網購買家稱沒錢取貨　「降500就買」拗降價

不少人都有網購經驗，但竟然還有這種殺價手法？一名網友表示，日前有買家向他下單訂貨，但商品寄到後卻告知還差 500 元無法取貨，更直接說「降 500 我就買了」要他便宜賣，讓他超火大，將整段對話 po 上網並怒批「沒有預算就不要買東西」。
該名網友在臉書《爆怨公社》 po 文表示，日前有買家向他下單訂東西，但商品寄達後，對方卻說錢不夠無法取貨，他請對方趕快在系統裡按退件，對方卻說找不到選項，原 po 再向他抱怨「沒錢為什麼還要訂東西啊」、「如果你當初預算不夠，就不要下單」，不料對方卻理直氣壯地回「當初夠啊，只是花掉了」，之後更直接要求「降 500 我就買了」，要他降價。
原 po 拒絕降價 500 元的要求，要他不要講無意義的話，但對方仍不死心地說「 500 不是真的很多吧」等語，希望原 po 可以答應便宜賣給他，讓原 po 超火大，直說「遇到這種買家超無奈，沒有預算就不要買東西」。
對此，網友們也紛紛表示「 500 不多怎麼拿不出來？」、「 500 沒有很多？那他為何不多給500，反正也不會很多阿」、「遇到這種的真的很無言」、「還有這樣殺價法哦…」。
▲男網友抱怨，日前一名買家向他下單訂貨，商品寄達後卻說錢不夠無法取貨。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲原po請買家按退件，並抱怨他「沒錢為什麼還要訂東西啊」。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲買家表示找不到退件選項。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲原po問他沒錢怎麼還訂東西，對方竟回「當初夠啊，只是花掉了」並要他降價500元。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）
▲要求降價遭拒後，買家仍不死心地說「 500 不是真的很多吧」。（圖／翻攝自《爆料公社》網站）