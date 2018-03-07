印度資通展 台灣廠商攬才專區吸引人潮

南亞最大的印度資訊通訊展（Convergence India）7日到9日在新德里舉行，工研院電光系統所首次在這項展覽設立「台灣廠商攬才專區」攤位，與致茂電子、盛群半導體等台灣企業一起向印度人才招手。

印度米提大學（Amity University）資訊科技學院資深教員古普塔（Himanshu Gupta）在為學生洽詢工作機會後向中央社記者表示，印度學生們都想到海外工作，特別是台灣在資訊科技產業的成績世界聞名，成為資訊產業可連接各項重點領域的平台，如果他的學生能到台灣企業工作，對他們的職場生涯將有很大幫助。

莫迪大學（Mody University）工程技術學院學生瑟希雅（Aastha Sethia）和她的同學阿加渥（AnushkaAgarwal）下午也到台灣攬才攤位上洽詢，詢問到台灣企業實習機會，且留下聯絡資料。

瑟希雅說，她和同學都希望能尋求海外實習機會以累積更多經驗，而台灣在科技領域很強，對她們來說是很好的機會，未來也希望在台灣企業上班。

另外，還有多位父母藉著看展機會，也到攤位為自己的子女洽詢，希望為子女爭取機會在台灣企業工作。

工研院電光所參展人員表示，攤位這次提供台灣半導體產業相關情況與特色等相關資料，讓印度人才了解台灣半導體和台灣廠商的需求，今天前來洽詢且符合資格的人，工作人員都已都留下資料，將帶回台灣給需要印度人才的台商參考。（編輯：高照芬）1070307