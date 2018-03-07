印度資通展 台灣廠商攬才專區吸引人潮

（中央社記者康世人新德里7日電）印度資訊通訊展今天在新德里開幕，工研院電光系統所執行經濟部工業局新南向半導體國際人才引進計畫，首次在這項展覽設攤，吸引許多印度參觀者洽詢，盼能到台企工作。
南亞最大的印度資訊通訊展（Convergence India）7日到9日在新德里舉行，工研院電光系統所首次在這項展覽設立「台灣廠商攬才專區」攤位，與致茂電子、盛群半導體等台灣企業一起向印度人才招手。
短短一天下來，攤位吸引許多前來參觀的印度教授、老師、大專院校學生、專業人才和家長前來詢問，許多人並留下資料，希望能到台灣企業工作。
印度米提大學（Amity University）資訊科技學院資深教員古普塔（Himanshu Gupta）在為學生洽詢工作機會後向中央社記者表示，印度學生們都想到海外工作，特別是台灣在資訊科技產業的成績世界聞名，成為資訊產業可連接各項重點領域的平台，如果他的學生能到台灣企業工作，對他們的職場生涯將有很大幫助。
莫迪大學（Mody University）工程技術學院學生瑟希雅（Aastha Sethia）和她的同學阿加渥（AnushkaAgarwal）下午也到台灣攬才攤位上洽詢，詢問到台灣企業實習機會，且留下聯絡資料。
瑟希雅說，她和同學都希望能尋求海外實習機會以累積更多經驗，而台灣在科技領域很強，對她們來說是很好的機會，未來也希望在台灣企業上班。
另外，還有多位父母藉著看展機會，也到攤位為自己的子女洽詢，希望為子女爭取機會在台灣企業工作。
工研院電光所參展人員表示，攤位這次提供台灣半導體產業相關情況與特色等相關資料，讓印度人才了解台灣半導體和台灣廠商的需求，今天前來洽詢且符合資格的人，工作人員都已都留下資料，將帶回台灣給需要印度人才的台商參考。（編輯：高照芬）1070307