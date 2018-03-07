打破125年歷史 可口可樂將推含酒飲料

（中央社東京7日綜合外電報導）美國軟性飲料業巨擘可口可樂公司正計畫打破自身125年歷史，準備首度推出含酒精的飲料產品。他們想搭上在日本漸受歡迎的Chu-Hai氣泡酒熱潮，在當地販售類似罐裝氣泡甜酒。
英國廣播公司（BBC）報導，Chu-Hai氣泡酒的酒精含量通常介於3%-8%。可口可樂日本分公司總裁賈杜諾（Jorge Garduno）表示，這項行動是「針對我們市場一小塊特定族群的小型試驗」。
賈杜諾還說：「我們從未在含酒量低的飲料市場進行試驗。這將證明我們如何在核心業務之外領域持續開發機會。」然而他暗示，這款飲料很可能不會在日本以外地區銷售。
Chu-Hai是日本燒酎高球（highball）調酒的縮寫。這款產品被宣傳為啤酒的替代品，並且格外受女性消費者喜愛。
日本3大飲料公司麒麟控股公司（Kirin HoldingsCo.）、三得利控股公司（Suntory Holdings Ltd.）和朝日集團控股公司（Asahi Group Holdings Ltd.）全都推出不同款的Chu-Hai氣泡酒，並持續研發新口味。
其中最受歡迎的Chu-Hai氣泡酒是葡萄柚和檸檬等柑橘口味，也有葡萄、蘋果和蜜桃等其他水果口味。
另一方面，隨著年輕消費族群的健康意識抬頭，可口可樂公司不斷開發氣泡飲料以外的產品，包括已推出瓶裝水和茶品。（譯者：張正芊/核稿：張佑之）1070307