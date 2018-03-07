打破125年歷史 可口可樂將推含酒飲料

（中央社東京7日綜合外電報導）美國軟性飲料業巨擘可口可樂公司正計畫打破自身125年歷史，準備首度推出含酒精的飲料產品。他們想搭上在日本漸受歡迎的Chu-Hai氣泡酒熱潮，在當地販售類似罐裝氣泡甜酒。

英國廣播公司（BBC）報導，Chu-Hai氣泡酒的酒精含量通常介於3%-8%。可口可樂日本分公司總裁賈杜諾（Jorge Garduno）表示，這項行動是「針對我們市場一小塊特定族群的小型試驗」。

賈杜諾還說：「我們從未在含酒量低的飲料市場進行試驗。這將證明我們如何在核心業務之外領域持續開發機會。」然而他暗示，這款飲料很可能不會在日本以外地區銷售。