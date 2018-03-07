美1月貿易赤字增至566億美元 逾9年新高

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）政府數據顯示，由於全球最大經濟體美國出口較少燃油且賣出較少飛機，美國1月分貿易赤字較前一個月攀升5%，金額達566億美元，創下2008年金融危機以來新高紀錄。

這項消息出爐時，正值白宮因貿易政策爆發爭執，美國總統川普的首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）於6日晚宣布請辭。寇恩在有關應否祭出鋼鋁懲罰性關稅的內部激烈攻防中落敗後求去。

上個月公布的2017年美國全年貿易赤字，也創下2008年以來的最高水準。去年是川普上任頭一年。

今年1月美國貿易赤字較上修後去年12月赤字攀升5%，金額達566億美元，是自2008年10月以來最高水準，超出分析師預期的僅攀升2%。