美1月貿易赤字增至566億美元 逾9年新高

（中央社華盛頓7日綜合外電報導）政府數據顯示，由於全球最大經濟體美國出口較少燃油且賣出較少飛機，美國1月分貿易赤字較前一個月攀升5%，金額達566億美元，創下2008年金融危機以來新高紀錄。
這項消息出爐時，正值白宮因貿易政策爆發爭執，美國總統川普的首席經濟顧問寇恩（Gary Cohn）於6日晚宣布請辭。寇恩在有關應否祭出鋼鋁懲罰性關稅的內部激烈攻防中落敗後求去。
上個月公布的2017年美國全年貿易赤字，也創下2008年以來的最高水準。去年是川普上任頭一年。
今年1月美國貿易赤字較上修後去年12月赤字攀升5%，金額達566億美元，是自2008年10月以來最高水準，超出分析師預期的僅攀升2%。
由於出口遜於進口，與去年同期相較，1月分商品和服務貿易赤字攀升16.2%。
1月出口下滑1.3%，降至2009億美元，是16個月來來最大減幅，主要由於飛機出口金額減少18億美元以及原油和其他化學品等國際銷售減少13億美元。
1月進口則持平，金額為2575億美元。
1月美國服務出口，包括智慧財產權利金等，達創新高紀錄的667億美元。
1月美國對加拿大商品貿易赤字達3年來最高水準的41億美元。對中國商品貿易赤字攀升16.7%，金額達363億美元，也是兩年多以來最高水準。但1月美國對歐洲聯盟貿易赤字卻下滑13.9%，降至139億美元。川普先前一直指控歐盟不公平地阻撓美國出口。（譯者：劉學源）1070307