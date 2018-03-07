NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康保庇觀點
即時跑馬燈北台灣最大考古休閒園區動土ATR新機　遠航今年將再引進2架跳槽來台灣大寬頻上網只要$799
中央社

當年叱吒風雲 高雄三大家族盛況不再

中央社2018/03/07 23:40
中央社 政治 / NOWnews
中央社 政治 / NOWnews

（中央社記者王淑芬高雄7日電）前高雄市議長陳田錨今天辭世，又喚起民眾對昔日高雄三大家族記憶，相較於當年三大家族左右高雄政商勢力的盛況，如今人事凋零，已不可同日而語。

國民黨籍的陳田錨卸下議長近20年，已不再過問政治，不過陳家在地方仍有其影響力，即使民進黨的陳菊接掌高雄市，至今都還聘任陳田錨為市府顧問。

陳田錨啣著金湯匙出生在高雄市陳家，祖父陳中和經營蔗糖生意還擁有豐厚的土地資產，奠定了陳家龐大的基業，擁有豐厚經濟實力，開啟家族從政之路。不僅陳田錨的伯父陳啟川擔任過市長，父親陳啟清當過議員，政商關係的交織更厚實陳家在地方的勢力。

陳田錨受日本教育，從日本近畿大學商經學部畢業，返國後協助家族事業，後來受到父執輩的影響從政，開啟在市議會逾30年的從政生涯。

事實上，陳田錨也曾被勸進參加中央民代增額選舉，後來因為中美斷交，中央民代增額選舉緊急停辦，陳田錨與立委擦肩而過，但任期共8屆的議員還有5屆議長的資歷，深化了陳家的實力。

國民黨市議員周鍾贊說，陳田錨很有政治智慧，可以用幽默化解所有議事的衝突，且廣結善緣，不管藍綠對他的尊崇數十年如一日，在地方上「喊水會結凍」。

立委黃昭順告訴中央社記者，陳田錨為人「謙和、沒有富家子弟的傲氣」，是他可以在政壇地位屹立不墜的原因，不管藍綠政壇人士到高雄市發展，也都必然要尋求陳家的支持。

高雄市長辦公室主任蔡宗倫說，陳田錨一直以來都是市政顧問，是陳菊請益的對象。

陳菊執政時尚且要尋求陳田錨的支持，更遑論是國民黨籍的政壇人士了，擔任過高雄市長的前副總統吳敦義更是陳田錨家的常客。

其實，陳田錨在政壇，也曾想安排兒子陳建平接班從政，不過陳建平當過一屆的立委之後，無意再尋求連任，選擇從商。

陳田錨後來設立大眾銀行，並擔任欣高石油氣公司董事長，事業版圖還跨足金融，與前高雄市長王玉雲家族的中興銀行，都各擁金庫，更推升了政商影響力。

此後，陳家、王家在地方鏈結的勢力更龐大，各有政壇的擁護者，彼此競爭、叱吒政壇，加上前監委朱安雄、前立委吳德美夫妻在鋼鐵業的快速發展，擅於人脈經營，成了地方勢力的「三大霸主」。

這三大家族常被拿來做比較，不管是政治勢力的消長、企業版圖的觸角的延伸，都動見觀瞻。

不過，隨著時空變遷，王玉雲因中興銀行超貸遭法院起訴，流亡海外客死異鄉：朱安雄也涉案遭起訴求刑，同樣潛逃出境，連妻子吳德美病逝，也未返台奔喪。

陳家的大眾銀行今年正式併入元大，「精神領袖」陳田錨年事漸高，逐漸淡出政壇，今天在家辭世，享壽90歲；相較於昔日高雄三大家族的風光，如今已經不可同日而語。（編輯：陳怡璇/黃瑞弘）1070307

印度資通展 台灣廠商攬才專...美1月貿易赤字增至566億...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
咦？小孩可以吃中藥嗎？
咦？小孩可以吃中藥嗎？
三國風雲再創盛世
三國風雲再創盛世
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
房價探底！幸福成家有底
房價探底！幸福成家有底
迎戰世界奪金牌
迎戰世界奪金牌
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan